La actualidad de Segunda: un ascenso sin celebración, un centenario...

Este sábado comienza la cuadragésima jornada de LaLiga SmartBank. Solo restan tres fechas para que finalice la categoría de plata del fútbol español y, excepto dos descensos a Segunda División B, no hay nada decidido hasta el momento.

Aunque matemáticamente aún podría quedarse fuera del ascenso directo, parece más que probable que el Cádiz dispute la próxima temporada en Primera División, ya que le saca siete puntos de diferencia al Real Zaragoza, ubicado en la tercera posición de la tabla. Una victoria este sábado ante el Fuenlabrada, por ejemplo, le valdría para conseguirlo.

No habrá celebración. Ni el club ni el Ayuntamiento realizarán acto alguno relacionado con el festejo y, además, José María González, el alcalde de la ciudad, hizo un llamamiento a la responsabilidad individual: "Todo está ya coordinado y preparado para que pueda desarrollarse con seguridad todo lo relacionado con el Cádiz-Fuenlabrada y confiamos en que la responsabilidad del cadismo haga también más sencillo el trabajo de los cuerpos de seguridad".

Así está el 'play off'

Desde la llegada de Francisco Rodríguez al banquillo, el Girona ha dado un paso hacia delante que le ha vuelto a meter de lleno en la zona privilegiada. Desde el debut del nuevo entrenador, el equipo suma dos victorias y un empate en los tres encuentros disputados y, además, no ha recibido ni un solo gol en contra. Los albirrojos están en la quinta posición de la tabla, con cuatro puntos de renta sobre el Elche, primer equipo que se encuentra fuera del 'play off'.

El conjunto franjiverde salió de los seis primeros después de cinco jornadas ubicados entre los mejores de LaLiga SmartBank. Está a solo un punto de distancia del Rayo Vallecano, en la sexta plaza, y tiene el golaveraje a su favor. No obstante, aunque el futuro puede invitar al optimismo, los de Pacheta solo han logrado una victoria en los últimos cinco encuentros: cinco de 15 puntos posibles.

También es noticia en el Elche Josema Sánchez, que firmó un nuevo contrato con el club la semana pasada. Durante una entrevista en el diario 'AS', el defensa mostró su felicidad por el acuerdo: "Como le he dicho a mi familia y a mis amigos, ha sido la más importante de mi carrera. Hace un año no sabía si seguiría jugando y, ni mucho menos, si iba a hacerlo en Segunda. Pensé que era mejor dar un paso atrás y empezar desde cero en Segunda B. Ahora sé que puedo demostrar que estoy en condiciones".

El Tenerife, noveno en la clasificación, está a un punto del Elche y a dos del Rayo Vallecano. Este jueves empató ante el Real Zaragoza (1-1) con un gol de un Luis Milla que, como recuerda el diario 'AS', sigue en racha. El futbolista chicharrero suma cinco goles en las últimas cinco jornadas y se ha erigido en la referencia de los suyos en el ataque.

En el encuentro del Heliodoro Rodríguez López de este jueves fue expulsado por cartulina amarilla Nikola Sipcic. Junto al guardameta Ortolà, ambos eran los únicos que habían jugado todos los minutos desde la reanudación de las competiciones, por lo que el próximo choque de Santo Domingo será el primer partido en el que Rubén Baraja no podrá contar con el central.

Y por abajo...

Buenas noticias en un Málaga que venció el miércoles al Deportivo de la Coruña y aumentó la renta sobre la zona de descenso. El choque de La Rosaleda, además, fue muy especial para Adrián González, ya que disputó su partido número 100 con la camiseta blanquiazul. El madrileño es, como recoge 'AS', el tercer máximo goleador de la plantilla desde la llegada del jeque Al Thani al club.

En el combinado de Riazor es noticia Peru Nolaskoain, que volvió a ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros y podría volver en el próximo choque ante el Extremadura. Peor suerte corrió Salva Ruiz, que intentó completar la sesión, pero tuvo que retirarse al no haber superado sus molestias físicas.

También fuera de la zona de descenso, aunque con un solo punto de renta, se encuentra el Albacete, que empató este jueves ante el Real Sporting con un tanto de Roman Zozulya. El ucraniano consiguió perforar la red casi ¡nueve meses después! La última vez que marcó fue en la decimotercera jornada de LaLiga SmartBank, en la victoria ante el Cádiz (1-0) en el Carlos Belmonte.