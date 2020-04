La actualidad de Segunda: un desacuerdo en un ERTE y otro a la espera, declaraciones..

La Segunda División sigue dando de qué hablar en plena cuarentena. En esta ocasión, con un desacuerdo entre los dirigentes del Deportivo respecto al ERTE y varias declaraciones de las que solo las relacionadas con el Girona no analizan un futuro sinuoso. Esto sí pasa con el Albacete y el Zaragoza.

En Coruña, según informa el diario 'AS', la decisión de no aplicar un ERTE a los empleados no se llevó a cabo de forma consensuada. Hubo bastantes discrepancias. Incluso se apunta a que estas fueron las que provocaron realmente la marcha de Juan Carlos Cebrián.

En Albacete, Víctor Varela, vicepresidente de la entidad, reconoció que se acercan meses difíciles para la empresa. "El club tendrá grandes pérdidas económicas por la pérdida de patrocinadores, tendremos menos ingresos por marketing y 'merchandising", dijo en la cadena 'SER'.

El presidente del Zaragoza, Christian Lapetra, no se centró en lo económico en su rueda de prensa telemática. Se fijó en lo deportivo y dejó claro que, si la Liga se da por acabada, su equipo ha de ascender: "Vamos a defender hasta el final nuestra segunda posición si no se puede reanudar la Liga".

La novedad amable de la semana la protagoniza el Girona. Los jugadores siguen poniéndose en contacto con sus seguidores mayores, al igual que el Oviedo, para preguntarles qué tal están. El club colgó un vídeo en su cuenta oficial de Twitter para que los hinchas pudieran ver de cerca la iniciativa.

Tal y como confirmó Irene Aguilar, asesora jurídica de 'Iusport' que concedió una entrevista al diario 'AS', el ERTE que anunció Las Palmas debería ser aceptado pronto. La decisión depende del Ministerio de Trabajo, pero se espera que se solucione sin problemas.

Maras, jugador del Almería, habló en la emisora oficial del club y dejó claro que tiene ganas de volver a jugar. También opinó que la Liga se reanudará sin mayores vicisitudes: "Yo creo que va a volver la Liga pronto. Cada día, sólo pienso en volver a jugar".