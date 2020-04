La actualidad de Segunda: un ERTE en el aire, dos confirmados, declaraciones...

La Segunda División y sus clubes siguen protagonizando noticias en plena cuarentena. En este caso, hay novedades sobre dos ERTE, uno confirmado y otro que ha quedado en el aire. También han llevado a cabo declaraciones varios protagonistas de distintos equipos.

Las Palmas, según desveló el diario 'AS', todavía no tiene el permiso del Ministerio de Trabajo para realizar su ERTE. Este ya fue anunciado, así que solo queda que la autoridad competente de el ok para que 242 trabajadores se vean afectados.

El Albacete y el Lugo ya han dado el primer paso. Ambas entidades publicaron sendos comunicados oficiales que emitieron en sus cuentas de Twitter y sus páginas web para anunciar la decisión. De este modo, han cumplido el deseo de LaLiga, que prefiere que se usen estos Expedientes.

Pepe Mejías, ex jugador del Cádiz, optó en unas palabras para 'Diario de Cádiz' por dar por concluido el campeonato. Consideró "una locura" jugar en julio y agosto. También llegó a la conclusión de que deberían darse por ascendidos a los dos primeros.

Salva Ruiz, futbolista del Deportivo de La Coruña, adelantó en una entrevista con el diario 'AS' que, probablemente, habrá acuerdo con el club para una rebaja de los sueldos. "Se negocia con el club y hay buena sintonía", afirmó el zaguero en concreto.

Juan Ibiza, integrante del plantel del Almería, protagonizó una rueda de prensa telemática. Su opinión difiere bastante de la de Pepe Mejías. Él considera que el campeonato ha de terminarse. "Lo que quiero es que suba el Almería y que acabe la Liga es lo más justo", aseveró.

Carlos Vigaray, del Zaragoza, está con él. En palabras recogidas por los medios oficiales del club, fantaseó con un final de Liga triunfante para los suyos: "Sería bonito una Romareda llena y con el ascenso, pero las circunstancias no sé si dejarán jugar a puerta abierta".

Óscar Trejo, del Rayo Vallecano, no se centró en qué pasará con el campeonato en su entrevista con 'Fútbol sin manchas'. Pero sí que dijo qué es lo que piensa sobre su futuro -su contrato acaba en junio-: "Aún no he decidido qué voy a hacer".

Joselu, fichaje invernal del Tenerife para la delantera, analizó lo que ha jugado de temporada en los medios oficiales de la entidad. Se mostró satisfecho: "Estoy contento, no me esperaba acoplarme tan rápido, que me iba a gustar tanto".

Rodri Ríos, del Real Oviedo, habló para los medios de la entidad también. Se preocupó acerca de si gozará de los minutos que estaba disfrutando cuando la competición se reanude: "Espero seguir teniendo la confianza del entrenador cuando volvamos".

Samu Sáiz, en un directo de Instagram del Girona, fue autocrítico consigo mismo y elogió al club. "No estoy viviendo la temporada soñada. No se me están dando las cosas bien, pero el club es una maravilla", aseguró ante los seguidoes que seguían el vídeo.