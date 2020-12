La actualidad de Segunda: un guiño, posibles suspensiones, bajas...

El Cartagena recibe al Espanyol en uno de los cinco encuentros que se disputan este miércoles de la decimosexta jornada de LaLiga SmartBank. El combinado albinegro deberá ahorar esfuerzos, dado que, como recuerda el diario 'AS', jugar frente al conjunto 'perico' siempre causa estragos en los compromisos venideros. El conjunto blanquiazul es uno de los rivales a batir y los equipos lo saben. Por ello, una gran preparación para la cita suele propiciar la llegada de resultados negativos tras el partido.

También juega el Leganés -recibe al Rayo Vallecano-, que ha sido conocedor este miércoles de un bonito gesto del ex futbolista del conjunto 'pepinero' Martin Braithwaite. El actual jugador del Barcelona colgó dos imágenes en sus perfiles oficiales de Twitter adornando el salón de su casa para la llegada de Navidad. En una de las estanterías se puede ver el trofeo que LaLiga le otorgó por ser el mejor jugador del conjunto de Butarque en enero de este mismo año.

Pero la actualidad del Leganés no termina aquí. Con motivo de su enfrentamiento al Rayo Vallecano, los 'pepineros' le dedicaron un guiño a David Muñoz y Cristina Pedroche, pareja y aficionados al conjunto rayista. "Sometemos al pepino a una electrificación a alta temperatura durante 90 minutos para endurecerlo y que la victoria sepa mejor. Como veréis, muy sano", reza el mensaje del club presidido por María Victoria Pavón Palomo en redes sociales.

Las Palmas visita al Lugo con el objetivo de lograr un triunfo que le vuelva a meter en la lucha por el 'play off' de ascenso, y lo hará sin Aythami Artiles, la extensión del entrenador Pepe Mel en el campo. La entidad amarilla confirmó que el futbolista no viajará a la ciudad lucense debido a una lesión en el tendón de aquiles de su pierna derecha.

También deberá desplazarse en esta decimosexta jornada el Real Zaragoza, que viaja a Castalia con una expedición formada por 23 futbolistas. Javi Ros, por motivos familiares, según informa el club maño, se une a las bajas ya conocidas para el choque frente al Castellón del Pichu Atienza, Adrián González, James Igbekeme y Giorgi Papunashvili.

No se cae de la convocatoria, pero a él sí se le caen los goles de los bolsillos. Mamadou Sylla, quién iba a ser si no. En su primera temporada en Montilivi, el futbolista del Girona suma cinco tantos y dos asistencias en los 12 encuentros disputados hasta el momento. Como recuerda el diario 'AS', el delantero senegalés le ha dado ya ocho puntos al combinado albirrojo, que se encuentra en la zona cómoda de la tabla, a cuatro puntos del 'play off' de ascenso a Primera División.

Un poco más arriba en la clasificación se encuentra el Sporting de Gijón. El conjunto gijonés, a tiro de piedra de los puestos de ascenso directo, se enfrenta este jueves al Albacete en el partido que finalizará la decimosexta jornada de LaLiga SmartBank. Y lo hará con la precaución de evitar que Borja López vea una amonestación. Es el primer jugador del equipo que alcanza las cuatro cartulinas amarillas, por lo que podría perderse la próxima cita de la formación dirigida por David Gallego ante el Espanyol.