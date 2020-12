La actualidad de Segunda: un reencuentro, una enfermería que se vacía...

El Albacete anunció la llegada a la dirección deportiva de Toni Cruz, que pasó por los micrófonos de la 'Cadena SER' para realizar sus primeras declaraciones como miembro de la entidad manchega: "Estoy aquí porque vamos colistas de Segunda División. Ahora mismo lo que está ofreciendo el equipo no da para mantenerse, tenemos que ofrecer mucho más que el rival. Me he encontrado una plantilla honesta pero existe cierto bloqueo. Me he encontrado mucha preocupación porque es habitual en este tipo de situaciones".

Los blancos se enfrenta este sábado al Castellón, por lo que se medirán a un equipo en el que milita el albaceteño César Díaz. "Este año las cosas en el Albacete no están saliendo como se esperaban, esta categoría es muy exigente, hace dos temporadas rozaron el ascenso a Primera, el año pasado tuvieron que sufrir y este año no han comenzado bien, pero espero que puedan salir de esta mala dinámica, porque es el equipo de mi tierra y siempre le deseo lo mejor, aunque el sábado tenemos que defender nuestros intereses", aseveró el futbolista 'orellut'.

También habló el guardameta del Albacete Tomeu Nadal, que espera que la llegada al banquillo de Alejandro Menéndez le sirva al equipo para revertir la dinámica: "Llevar ya tres entrenadores es un mal síntoma, los jugadores tenemos que ser conscientes de que la culpa es nuestra en un porcentaje alto, a nadie le gusta esta situación, estamos haciendo las cosas mal y no damos el nivel que requiere la categoría, en el vestuario hemos sido sinceros entre nosotros, sabemos que tener dar más y que este no es nuestro nivel porque la competición y la categoría nos piden mucho más".

El Real Zaragoza es otro de los equipos que se encuentran en una situación similar a la del Alba. Pero el entrenador Iván Martínez, a pesar de haber conseguido una sola victoria hasta el momento, dirigirá al combinado maño frente al Sporting de Gijón. Miguel Torrecilla lo confirmó: "Hablé brevemente antes del último partido en Almería y toca empezar a trabajar con él sin ir más lejos del partido de El Molinón, lo que supone la realidad del día a día, sin descentrarnos ni descentrar a nadie, ni jugadores ni cuerpo técnico".

También es noticia, precisamente, el jugador del Sporting de Gijón José Gragera, que atendió a los medios en la previa del choque. "Voy ganando en confianza y me voy adaptando bien a lo que me piden, así como el rol que tengo que asumir en el equipo. Todo eso va en relación a los minutos que disputo", aseveró el futbolista rojiblanco, que también reconoció que, para él, el equipo no atraviesa "ningún bache".

Las buenas noticias llegan desde Málaga, donde la enfemería, como apunta el diario 'AS', comienza a vaciarse: Jairo, Escassi, Chavarría y Benkhemassa fueron la novedades en la última sesión dirigida por Sergio Pellicer, por lo que podrían volver a una lista para el próximo partido ante el Almería. Juande, la otra cara de la moneda, se ejercirtó al margen del grupo.