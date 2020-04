La actualidad de Segunda: una dura respuesta, un 'call-center', un posible fin de Liga...

Declaraciones cruzadas, medidas para ayudar a las personas mayores, análisis de la situación actual, defensas que quedan a cuadros... la Segunda sigue con sus propias noticias. Una de las más destacadas son la palabras de Petrovic, que respondió con dureza a la pretensión de Pepe Mel de que se den por ascendidos a los dos primeros.

"Con todo el respeto para Pepe Mel y todos los entrenadores, él dice eso porque su equipo no está en tercera posición. Ellos van décimo quintos o décimo cuartos y por eso dice eso. Me gustaría saber qué piensa si estuviese tercero", dijo el jugador en el 'podcast' oficial del Almería.

El club, además, ha comenzado una iniciativa para entretener a sus aficionados más mayores. Ha montado un centro en el que estos pueden ser atendidos por empleados de la entidad para conversar. Si tienen más de 60 años, recibirán una llamada para comprobar qué tal están.

Lejos de los problemas del coronavirus, las lesiones siguen destacando mucho, por lo menos en Gijón. El Sporting ha sido castigado de lo lindo en lo que va de temporada en el plano defensivo. Molinero es el único futbolista de la zaga que no ha tenido problemas físicos este curso.

Para evitar estas situaciones, hace falta una buena planificación. Es lo que Curro Torres, entrenador del Lugo, aseguró que no puede hacer mientras siga la crisis: "No sabemos cuándo vamos a volver a la normalidad y, hasta que no sepamos cuánto tiempo han estado los futbolistas parados, no vamos a poder planificar todo".

"Yo no sé lo que va a ocurrir. Para mí, lo más importante es que deje de morir gente y todo vuelva a la normalidad. En mi opinión, esta Liga debería hacerse nula, ni la primera ni la segunda vuelta. Algunos saldrían más beneficiados, pero hay que dejar de lado intereses particulares y tirar todos para el mismo lado", añadió en rueda de prensa telemática.

Alguien que no necesita ni hacer declaraciones para sentirse querido es Dani Jiménez. Es el amo y señor de la portería del Alcorcón. Está llevando a cabo una gran campaña y ello no hace sino contribuir a que los aficionados le tengan en la lata estima que ya le han colocado.