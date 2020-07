La actualidad de Segunda: una gris trayectoria, lesiones, sustos...

Este lunes se disputan el Sporting-Girona y el Zaragoza-Rayo Vallecano, que lo pondrán el broche a la trigesimoctaca jornada de Segunda División. Solo quedan por delante cuatro fechas para la conclusión...

Para el choque de La Romareda, el conjunto maño no podrá contar con el defensa Jawad El Yamiq, ya que sufre una rotura fibrilar en su aductor derecho que le alejará de los terrenos de juego durante un mínimo de dos semanas.

Tras la derrota de este sábado ante el Elche, el Racing de Santander se convirtió en el primer equipo en confirmar su descenso a la Segunda División B. Con cuatro partidos por delante, el conjunto montañés está a 14 puntos de la permanencia.

Como recuerda el diario 'AS', el club racinguista suma cuatro descensos y seis años en la categoría de bronce del fútbol español desde que entró en concurso de acreedores el pasado julio de 2011.

Triste bagaje para una entidad histórica como la del Racing de Santander que a buen seguro peleará durante la próxima temporada para volver a hacerse un hueco en LaLiga SmartBank.

Uno de sus últimos verdugos, el Elche, se enfrenta este miércoles al Mirandés con el objetivo de seguir vivo en la lucha por conseguir una plaza de acceso al 'play off' de ascenso a Primera División.

Pese a retirarse de El Sardinero por culpa de un esguince, Iván Sánchez estará disponible para enfrentarse al conjunto dirigido por Andoni Iraola. Por el contrario, Juan Cruz se retiró este lunes de la sesión de entrenamiento, por lo que no viaja a Miranda de Ebro.

Uno de los que pelea por mantenerse una temporada más en Segunda es el Real Oviedo, que, como recuerda 'AS', se agarra al Carlos Tartiere para mantener vivas sus aspiraciones en el presente curso.

Los de Ziganda tienen por delante un calendario en el que se incluye las salidas para visitar a Real Zaragoza y Elche, dos rivales, a priori, superiores a los carbayones, por lo que les resultará más complicado obtener una victoria a domicilio.

Asimismo, el Oviedo recibe a Las Palmas, que se encuentra en mitad de la tabla, y al Racing, que ya se ha confirmado su descenso a Segunda División B. El Carlos Tartiere debe convertirse en un fortín si el combinado asturiano quiere seguir en Segunda División.

Buenas noticias

El Tenerife logró un meritorio triunfo en su visita al Juegos del Mediterráneo, un encuentro que quedará grabado en la retina durante un tiempo para el futbolista Ismael López, que volvió a jugar 164 días después.

La última vez que lo hizo fue ante el Real Valladolid en el duelo correspondiente a la Copa del Rey, el 22 de enero. Como recoge 'AS', esa fue la última vez que los chicharreros remontaron un resultado en contra (2-1), curiosamente, lo mismo que ocurrió en Almería (1-2).

Buenas noticias también para un Deportivo de la Coruña que recupera al central Michele Somma, que estaba al margen del equipo debido a una grave lesión sufrida el pasdo mes de febrero.

El italiano está trabajando duro en las sesiones de entrenamientos para volver cuanto antes al equipo. Espera, por tanto, ponerse a las ódenes de Fernando Vázquez y ayudar a los blanquiazules a conseguir el ansiado objetivo de la permanencia.

Y malas noticias...

Como informa el diario 'AS', la SD Huesca no podrá contar con el futbolista Raba, como mínimo, hasta un hipotético 'play off' de ascenso a LaLiga, ya que el jugador sufre unos problemas musculares que le mantendrán al margen del equipo durante dos semanas.

Peor suerte tuvo el Numancia en el encuentro ante un Extremadura. Fue un choque de poder a poder, con su granito de polémica y muy accidentado, ya que los numantinos tuvieron que despedirse de varias de sus piezas más importantes.

Álex Sola, Marc Mateu y Gus Ledes dijeron adiós a la presente campaña, por lo que el combinado de Soria deberá intentar conseguir la salvación con tres contratiempos más en la plantialla.

Declaraciones

La Ponferradina perdió este domingo ante Las Palmas por un contundente 3-0 que le ubica en la decimocuarta posición de la tabla, con solo cuatro puntos de renta sobre la zona de descenso.

El entrenador Jon Pérez Bolo advirtió de la situación del equipo: "No creo que el equipo esté cansado, pero sí acusa los golpes de forma terrible y no reaccionamos. Nos estamos equivocando mucho, no es la primera vez que nos pegamos un tiro en el pie".

Aunque con distinto resultado, otro de los equipos que no obtuvo la victoria y la necesitaba para no consumar su descenso fue el Albacete. Gabriel Brazao volvió a la titularidad de la portería en La Rosaleda.

Tras el pitido final, el guardameta confesó: "Estoy muy contento por la oportunidad que he tenido, estoy aquí para ayudar al club en lo máximo posible, ahora lo más importante es que el equipo se pueda salvar y siga un año más en Segunda División, vamos a trabajar por ello."

"Estamos fuertes, somos un equipo con calidad. Nos falta hacer gol, pero tenemos futbolistas con calidad en todas las posiciones y por ese lado deberíamos estar tranquilos, nuestro único pensamiento es que el club se salve y la próxima temporada ya tendremos tiempo para pensar", añadió el brasileño.

Otro de los que habló este lunes fue el jugador del Almería Rasodav Petrovic, que reconoció que no les están saliendo las cosas como esperaban en el Juegos del Mediterráneo.

"Pasó eso y no podemos volver atrás, vamos a mirar hacia adelante y tenemos cuatro partidos más. No hay tiempo para llorar ahora. Todavía lo tenemos en nuestros brazos", sentenció.

Además, respecto al prócimo encuentro ante el Girona, aseveró: "Es un equipo con experiencia y mucha calidad individual. Les ganamos en Almería, pero ahora es diferente por el momento. Si queremos subir, necesitamos ganar las finales. Esperamos un partido muy difícil, pero hay que ganar ante equipos fuertes".