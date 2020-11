La actualidad de Segunda: una leyenda sin gol, el respaldo de la afición, declaraciones...

El Real Oviedo inaugurará este viernes al Real Zaragoza en el primer encuentro de la jornada 12. Una entidad carbayona que está de enhorabuena, ya que cuenta con el respaldo -vital- de su afición: 17.601 abonados, a tiro de piedra de los 18.040 de la pasada campaña. "El respaldo social del oviedismo está por encima de todo. Hay que sacar pecho con la ayuda de nuestros aficionados", confesó David Mata, el gerente del club.

Fuenlabrada y Espanyol iniciarán los encuentros del sábado. El guardameta 'perico' Diego López, en una entrevista en los canales oficiales del club, desveló que leyenda del fútbol no consiguió marcarle: "De los pocos que no me han hecho gol, habiéndome enfrentado a él, y le tengo un enorme aprecio profesional es Raúl González Blanco. Fue compañero mío antes y, por lo que significa en la historia del fútbol español, me hace bastante ilusión". También habló sobre su mejor parada en el cuadro blanquiazul. "Me viene a la cabeza una que no sé si es la mejor pero sí la que la gente más aplaudió, que fue la parada del penalti a Messi", manifestó.

Por su parte, el Albacete se enfrenta este sábado al Lugo. El jugador del cuadro manchego Nico Gorosito analizó el encuentro: "Vamos a salir de los puestos de abajo, el día a día, la confianza que veo y el grupo que hay me empujan a decirlo, hay que creer en este equipo, yo lo hago". "El punto (ante el Leganés) nos da confianza de cara al partido ante el Lugo, es uno de los rivales en mejor forma de la categoría y tenemos confianza en traernos los tres puntos", agregó.

También analizó el duelo del Anxo Carro el entrenador del Alba Eloy Jiménez durante su paso por 'Radio Albacete': "El Lugo es un equipo exigente, muy físico y si se ponen por delante es complicado hacerle gol. Atraviesan una buena dinámica y la confianza es vital en el fútbol". "Con la llegada de López Garai han cogido confianza, pueden sacar algo positivo sobre todo en jugadas a balón parado. Esa faceta del juego, el Albacete la está aprovechando. Además, han cogido equilibrio entre ataque y defensa", añadió.

Otro de los que habló, aunque esta vez en rueda de prensa, fue el jugador del Tenerife Suso Santana, que tiene en el horizonte un siempre apasionante derbi canario: "No tendremos el calor de la gente tan cerca y nos gustaría que fuera con gente, pero no es la situación ideal ahora mismo. Lo que tenemos que hacer es competir al máximo; hay que hacerles sentir el derbi a los compañeros, que sepan lo que nos jugamos y lo especial que es para isla. Hay que meterles en vena que no es un partido más".

Además, en el Sabadell, Pedro Capó fue otro de los futbolistas que se sometieron a una rueda de prensa: "Creo que hemos demostrado que podemos competir contra cualquiera. Sea el Logroñés o sea otro, no le tenemos que dar más o menos importancia. Hemos competido contra Mallorca y Espanyol, ganamos al Leganés y perdimos otros partidos que a priori podrían ser más de nuestra Liga. No es momento de urgencias, hemos de ser conscientes de dónde venimos, quiénes somos. Nuestro hábitat natural es la parte baja de la tabla, si podemos estar arriba mejor, pero la cuestión es ir sumando. Da igual quién sea el rival.

El Rayo Vallecano se enfrente al Real Sporting de Gijón el próximo lunes. Óscar Trejo, de enhorabuena, ya que alcanzará en El Molinón los 150 partidos de Liga con la camiseta rayista. "Soy autocrítico. Puedo dar más y seguramente vaya llegando. Me gustaría tener ritmo, la chispa que se consigue jugando, pero el grupo está ante todo", confesó el futbolista argentino durante una entrevista en 'pasionporelrayo.com'.

También analizó la próxima cita de su equipo el jugador del Mallorca Franco Russo, que se medirá con el cuadro balear al Girona: "El equipo está en una dinámica muy buena y hay que seguir aprovechándola. Estamos contentos por los resultados que estamos obteniendo y por nuestra clasificación. No todos los días te puedes ver ahí arriba y el grupo lo está mereciendo. Somos conscientes de lo que estamos consiguiendo y lo valoramos mucho. Haremos lo posible por mantener la racha".

En el Leganés está de enhorabuena el entrenador, Pep Lluís Martí. El técnico palmesano, como recuerda el diario 'AS', cumple 100 días en el club y está cuajando el mejor inicio liguero en la historia de la entidad de Butarque. No obstante, los 'pepineros' aún no han encontrado fiabilidad en su juego, ni en defensa ni en ataque, aunque el inicio del camino es, cuando menos, motivador.