La actualidad de Segunda: una maldición rota, un regreso optimista...

Las Palmas superó este domingo por la mínima al Espanyol, el líder de LaLiga SmartBank, un equipo al que los amarillos no vencían en partido oficial desde el pasado 3 de enero de 2015. El conjunto dirigido por Pepe Mel logró tres puntos de oro y consiguió aumentar la renta sobre la zona de descenso hasta los siete puntos.

El que no ha comenzado con buen pie el año ha sido el Cartagena. El equipo albinegro, como recuerda el diario 'AS', no ha notado mejoría tras la llegada al banquillo de Pepe Aguilar. El 'Efesé' continúa cometiendo los mismos errores que hace unas jornadas y continúa acercándose peligrosamente a la zona complicada, de la que solo le separa un punto.

Mucho más optimista ha sido el inicio del 2021 para el Tenerife y, sobre todo, para Gio Zarfino. El ex del Extremadura saltó al terreno de juego de Castalia en la segunda mitad del partido 49 días después de caer lesionado y fue vital en el triunfo del 'Tete', ya que supo interpretar a cada momento lo que requería el partido: lo calmó cuando necesitaba tranquilidad y lo agitó cuando el Castellón flaqueaba.

También corren buenos tiempos para un Lago Junior que vio puerta en el empate de este domingo frente al Real Oviedo. Los bermellones desperdiciaron una ventaja de 0-2, pero se llevaron un punto de un Carlos Tartiere siempre complicado y, en estos momentos, comparten liderato con el Espanyol. El costamarfileño valoró el encuentro tras el pitido final: "Los que han estado conmigo saben que ha sido un año complicado y marcar ha sido como quitarme un peso de encima, estoy contento por haber ayudado al equipo".

Por su parte, el entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, que empató ante el Cartagena el saábado, atendió a los medios en la previa del duelo ante el Alcorcón de la Copa del Rey: "Hay que ver realmente cómo van los jugadores después de conocer los resultados de las pruebas y, a partir de ahí, confeccionar el once más competitivo mirando de reojo también al Logroñés por el tema de los descansos. Es una plantilla grande, con jugadores que hemos recuperado tras lesión, y vamos a montar un equipo muy competitivo para intentar pasar la eliminatoria".