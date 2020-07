La actualidad de Segunda: una maldición, un aniversario...

Tras la derrota de este martes ante el Mirandés, el Elche podría volver a salir del 'play off' de ascenso a Primera División. Después de cinco jornadas consecutivas asentado en la zona privilegiada, los de Pacheta podrían tener que afrontar las tres últimas fechas desde la puerta. Aunque, para ello, deben ganar Fuenlabrada, Rayo Vallecano, Tenerife o Alcorcón. El combinado franjiverde podría terminar la jornada desde la undécima posición...

No obstante, no todo es desfavorable en Altabix: Juan Cruz y Óscar Gil, que apuran sus opciones, podrían reaparecer en el próximo duelo ante el Albacete, como apunta el diario 'AS'. Dani Escriche, Gonzalo Verdú y Pere Milla, los apercibidos.

Por delante del equipo ilicitano se encuentra un Zaragoza que visita al Tenerife para mantener vivas sus aspiraciones de ascenso directo. Los de Víctor Fernández, que suman cuatro derrotas seguidas en los partidos disputados en La Romareda, viajan al Heliodoro Rodríguez López con solo 19 jugadores disponibles. Azón y Francés, las novedades de una lista sin Igbekeme.

El conjunto maño, además, no vence en el estadio chicharrero desde el pasado 2010, como recuerda el diario 'AS'. Tenerife y Zaragoza se han enfrentado en 13 ocasiones en el Heliodoro, con cuatro victorias para cada uno y cinco empates. Los últimos años, eso sí, con claro dominio insular.

El Málaga, que busca alcanzar la permanencia en Segunda División durante, al menos, una campaña más, podría estar a punto de cerrar la contratación de Iván Rossi, jugador de River Plate que jugó en Colo Colo en forma de préstamo. Según informa 'Radio Continental', Huracán también estaría interesado en su contratación.

Una operación que sí es oficial es la salida del Racing de Santander de Sergio Ruiz. Como el club montañés anunció a través de un comunicado oficial, el Charlotte de Estados Unidos pagó su cláusula de rescisión y se hizo con sus servicios.

El Mirandés selló un importante triunfo que aún le mantiene cerca del 'play off' de ascenso. Jon Guridi se perdió el partido ante los franjiverdes por un golpe en el encuentro ante el Almería. Andoni Iraola, además, aseguró en rueda de prensa que podría perderse el resto de la temporada, que realmente son menos de dos semanas.

Este miércoles 8 de julio también es un día muy importante en Las Palmas. El presidente del club, Miguel ángel Ramírez, cumple 15 años desde que accedió a la presidencia. ¡Enhorabuena, presi!

Declaraciones

Francisco García, entrenador del Girona, aseveró sobre el Almería, su próximo rival: "Nosotros trabajamos los partidos tácticamente, pero también a nivel mental por qué es algo que es fundamental. Debemos ser fuertes mentalmente y afrontar cada partido como si fuera el último que vamos a jugar".

"En esta categoría hay mucha igualdad independientemente del nombre de los futbolistas o equipos. Debemos afrontar los encuentros con este espíritu", agregó.

Y el técnico del conjunto almeriense, Mário Silva, manifestó: "Quiero que se liberen, hay miedo a fallar. La ansiedad por ganar está por encima de disfrutar del partido. Tiene que ser al contrario. la presión por ascender siempre es positiva".

"Tenemos que enfocarnos en lo nuestro. De poco vale que los otros no ganen si no lo hacemos nosotros", agregó el entrenador rojiblanco, que también reconoció que sus jugadores no se encuentran bien mentalmente.

También habló el entrenador del Extremadura, Manuel Mosquera, que se quedó a un paso de la Segunda División B tras la derrota ante el Cádiz: "Yo tengo un año más de contrato y mi idea es la de quedarme y crear un nuevo proyecto para poder recuperar esta categoría. Así pienso yo. Después de la temporada haremos balance y veremos que ocurre".

El conjunto azulgrana, además, como recuerda el diario 'AS', aún no se ha pronunciado cómo va a compensar a sus aficionados por el ya casi seguro descenso de categoría. Los hinchas siguen a la espera.

Uno de los equipos que espera alcanzar la permanencia es el Albacete, que recibe la visita de un Sporting que aún alberga esperanzas de entrar en el 'play off'. El entrenador Lucas Alcaraz, aseveró en rueda de prensa: "La presión es para todos los equipos, hasta que no pases los 51 puntos no se irá".

"Espero un rival bastante reconocible, dinámico, con calidad y buenos jugadores, espero un partido cerrado pero tenemos que estar preparados para cualquier tipo de encuentro", añadió en referencia a los de Djukic.

También se refirió al partido del Carlos Belmonte José Manuel Cabrera Menéndez en una entrevista en la 'Cadena SER' de Castilla-La Mancha: "Tengo el corazón dividido pero quiero que gane el Albacete porque necesita la victoria para asegurar la permanencia y es muy importante que siga en Segunda División, el Sporting tiene muy lejos llegar al playoff y virtualmente ya está salvado".

Por su parte, el entrenador del cuadro rojiblanco, Djukic, habló sobre su futuro: "Siempre he vivido en la humildad, en la austeridad, nunca he derrochado ni he cesitado mucho para vivir. Para mí, el proyecto del Sporting es muy bueno y, si les interesa, yo estoy aquí. Si el Sporting lo considera oportuno, estoy aquí para hablar".

En la misma situación que el Sporting, peleando por entrar en el 'play off' de ascenso, se encuentra el Rayo Vallecano, que se mide al Numancia. El entrenador Paco Jémez analizó el duelo ante los de Soria.

"Va a ser un partido muy complicado, tiene buena gente de mediocampo para adelante. O somos contundentes y ponemos el resultado pronto a nuestro favor o va a ser difícil. Hay que ser cautos e intentar conseguir esa segunda victoria que nos daría la tranquilidad de estar donde queremos", espetó el técnico rayista.