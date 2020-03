La actualidad de Segunda: vuelos chárter, las rojas del Cádiz...

La Segunda División, como Primera, no para por el coronavirus. La situación es anormal y excepcional, y por eso los clubes la afrontan con la mayor naturalidad posible.

Comencemos este repaso de la actualidad con lo más próximo al coronavirus, los problemas para que los equipos se desplacen, en especial aquellos que van o vienen de las Canarias.

Con los aeropuertos en el punto de mira como posible foco de contagios, los clubes se las ingenian para viajar. Así, el diario 'Sport' nos cuenta que tanto Girona como Las Palmas recurrirán a los vuelos chárter para encarar sus duelos a domicilio de estas jornadas.

El Girona viajará en un vuelo privado a Gran Canaria este fin de semana, y Las Palmas hará lo propio la próxima, cuando le toque jugar en Almería. Se trata de reducir al máximo el riesgo de contagio. Los clubes aseguran que son medidas excepcionales por la situación actual.

No salimos de las Islas Canarias todavía. Porque en Tenerife ha hablado Luis Milla, pues el club 'chicharrero' se enfrentará a su ex equipo, el Fuenlabrada. "Es especial volver siempre. Era una fecha marcada en el calendario", explicó.

"Tengo ganas de regresar aunque la situación sea rara para todos, es una pena, pero estoy contento de volver a ver a ex compañeros", añadió Luis Milla, al respecto del duelo en el Fernando Torres de este sábado.

También nos hacemos eco de las declaraciones de César de la Hoz, centrocampista del Almería. También se mide a su ex equipo, el Albacete. "Será un partido especial porque es un estadio que me gusta. Estuve muy cómodo en la ciudad y además me volveré a encontrar con antiguos compañeros", comentó.

De la Hoz, por cierto, está a solo cuatro partidos de renovar con el Almería. Su contrato incluye una cláusula de renovación cuando alcance los 65 encuentros con la elástica rojiblanca, informa 'AS'. Lleva 61 en dos temporadas.

Un Almería que buscará, ante el citado equipo manchego, volver a ganar dos partidos seguidos, pero también dejar la puerta a cero dos veces seguidas por primera vez en las últimas 27 jornadas.

Menos alegre es la situación de Álex López, del Extremadura. El ariete del club de Almendralejo tendrá que pasar por quirófano, tras recaer de su lesión de menisco.

El próximo martes se someterá a una intervención artroscópica en su rodilla. La operación tendrá lugar en Barcelona, a manos del reputado doctor Ramón Cugat.

Pero no todo van a ser malas noticias para el club azulgrana. Porque aunque pierda a Álex López, recupera a un Gio Zafino que ya tiene el alta médica. Desde este miércoles se le ha visto entrenando al mismo ritmo que sus compañeros.

Vamos ahora con el líder, un Cádiz que no está firmando un 2020 a la altura de su 2019. Y ahora le tocará defender, sin público, el primer puesto del acoso del Zaragoza recibiendo a un Rayo necesitado de puntos para no descolgarse del todo de la lucha por el 'play off'.

"El fútbol sin aficionados no es nada, pero comprendemos que estamos ante una situación especial", dijo, al respecto del hecho de jugar a puerta cerrada José Mari, mediocentro del Cádiz.

"No vamos a ocultar una obviedad. Jugar en Carranza contra el Rayo sin nuestro público es un hándicap, que además nos estamos jugando mucho", añadió. Queda claro que el jugar a puerta cerrada no es plato de gusto.

No dejamos el Cádiz aún, porque el diario 'AS' ha destacado un detalle muy importante, relacionado con su disciplina: ha dejado escapar la friolera de 16 puntos por culpa de las expulsiones.

El Cádiz es el equipo con más rojas de la categoría (once, a once futbolistas distintos), y solo ha sumado cinco puntos en inferioridad numérica. Las expulsiones son un lastre terrible para los de Álvaro Cervera.

Al menos, la de Alberto Cifuentes de la pasada jornada no será para tanto. El cancerbero cadista se perderá solo un partido por su temeraria acción ante el Lugo que le costó la roja directa. Ante el Rayo jugará David Gil.

Su principal perseguir, el Zaragoza, recibe al Alcorcón. El club maño ha recibido una buena noticia esta semana, la vuelta de Zapater a los entrenamientos. Se ha perdido los últimos diez meses por lesión.

"Mis sensaciones son buenas y confío en poder competir ya esta temporada", explicó, entrevistado por el diario 'AS'.

Cuestionado por el coronavirus, defendió la postura de la práctica totalidad de los futbolistas. "Yo voy a cumplir 35 años y no he hecho todo esto para jugar sin gente. El fútbol es pasión y todos los días he pensado en volver a jugar, pero con gente", valoró.

Pasemos un histórico a otro, pero este en graves apuros. Hablamos de un Oviedo que parece haber resucitado de la mano de Ziganda. Tras dos victorias seguidas, los 'carbayones' han logrado salir del descenso.

Disputará ante la Ponferradina su cuarto partido con el 'Cuco' al frente, y el ex entrenador del Athletic Club parece que seguirá sin repetir once titular. Lleva tres distintos en tres partidos, y parece que va a por el cuarto. En Oviedo parecen pensar que, mientras funcione, que experimente lo que quiera.

También habló Okazaki, uno de los fenómenos mediáticos de Segunda. El japonés, en las filas de la SD Huesca, anhela poder formar parte del equipo que logre el ascenso de vuelta a Primera.

"Estoy feliz de jugar en la Liga Española. Pero quiero marcar más goles que los ocho que llevo hasta ahora y ayudar al Huesca a subir a Primera", explicó, al diario 'AS'.

En la larga entrevista resultó curioso cómo explicó su comunicación con sus compañeros y entrenadores. "El idioma es una limitación, como cuando jugué en Alemania o Inglaterra", dijo.

"Pero para mí no es tan importante hablar el mismo idioma, me tengo que adaptar a la gente de cada país al que voy. Hablo en inglés con algunos compañeros y con el entrenador me entiendo bien. El idioma del fútbol se entiende perfectamente, que es el más importante", añadió.

En Elche, al no haber ruedas de prensa por el coronavirus (lo normal), las declaraciones de Juan Cruz tras el entrenamiento las proporcionó el propio club ilicitano. El zaguero, como todos, insistió en que prefiere no jugar a hacerlo sin público.

"A nosotros nos gusta jugar para nuestra gente, pero lo entendemos; deberemos salir concentrados para mantener nuestra línea de resultados a pesar de las circunstancias extrañas del partido", explicó.

El Elche se entrenó sin los lesionados Jonathas de Jesus, Víctor Rodríguez y Nuke Mfulu. Los tres tienen muy complicado llegar al partido de esta jornada. Tuvo que completar el entrenamiento con los canteranos.

Y acabamos con la rueda de prensa de Manu Fuster, en la previa al duelo contra el Almería. La llegada de Alcaraz al banquillo manchego le ha revitalizado, y él se lo agradece.

"Estoy en un buen momento y aportando goles que esperemos que sirvan para sumar puntos. No me esperaba meter un gol así, desde fuera del área, espero seguir ayudando al equipo con ese tipo de goles y que vengan más", comentó.

También tuvo palabras al respecto del coronavirus. "Es una situación atípica para todos, los futbolistas, aficionados y trabajadores, es una situación nueva que no se había vivido antes, esperemos que se normalicen las cosas. Creo que lo primero es la salud y tomar conciencia del problema. El fútbol no se entiende sin la afición", dijo