La actualidad en Primera: fichajes, bajas y récords

El proyecto de Manuel Pellegrini comienza a rodar y el Betis ya prepara refuerzos. El carrilero Abdelkarim Hassan, que se marchará del Al Sadd de Xavi, en la agenda de posibles del cuadro verdiblanco.

Siguen los problemas para Manu Vallejo. El delantero del Valencia sufre un "trastorno digestivo agudo" y continuará otro día más en observación en Madrid a la espera de nuevas pruebas.

El Levante no tiene ninguna intención de regalar a Aitor Fernández. El cuadro 'granota', como cuenta 'AS', no dejará salir a su portero por una cantidad menor a 15 millones de euros.

José Castro, presidente del Sevilla, declaró estar feliz en su entrevista a 'AS' y detalló el objetivo del equipo: "No pararemos de crecer porque los cimientos están puestos y no pararemos de hacer felices a nuestros aficionados".

El Mallorca tendrá que innovar en el lateral zurdo para el partido frente al Granada. Sin Lumor, Sastre o Fran Gámez, la opción de Vicente Moreno podría ser Obrador.

El Valladolid-Betis del próximo domingo podría adelantar su hora y fijarse para las 18.30, según cuenta 'Mundo Deportivo', ya que ambos están matemáticamente salvados.

Raúl García sigue haciendo historia en el Athletic. El mediapunta está a un tanto de llegar a los 64 goles e igualar así a Koldo Agirre y Lafuente, históricos artilleros del Athletic.