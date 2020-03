La admiración y el gran consejo de Benzema a Vinicius

Vinicius ha llegado a este parón inesperado por la crisis del coronavirus con una sensación agridulce. Por un lado, se reencontró con su mejor fútbol y fue estrella de un 'Clásico' en el que el Real Madrid se impuso al Barcelona, pero también vio cómo el equipo perdía el liderato solo siete días después.

En una charla con 'FourFourTwo', el ex de Flamengo quiso alabar a Karim Benzema, con quien comparte equipo en el Real Madrid.

"Karim Benzema es el que más me ha ayudado. Desde el primer día, me ha dado consejos de cómo tomar las mejores decisiones y siempre que jugamos juntos me dice que me relaje y me concentre", empezó Vinicius.

El joven futbolista brasileño recordó una anécdota de un partido ante el Atlético de Madrid en el que aprendió mucho.

"En un derbi frente al Atlético, después de perder un balón que acabó en gol de Griezmann, me dijo que cambiásemos la posición unos minutos. Así, yo tocaba menos el balón un rato y luego ganaba confianza para centrarme en el partido. Funcionó", continuó el joven extremo.

Lo último de Vinicius es una gran alabanza al punta francés: "Karim piensa diez segundos antes que los demás. Tiene experiencia y es un privilegio aprender de él".