La advertencia de Berbatov a Solskjaer: Silva, pesadilla del United

El Manchester United afronta su duelo de Premier League ante el Sheffield United con la intención de retomar la senda de la victoria después de empatar ante el City. Pero no pierde de vista su rumbo en Europa.

Tras conocer el cruce de dieciseisavos de final de Europa League entre Manchester United y Real Sociedad, Dimitar Berbatov, ex 'red devil' y ahora embajador de Betfair, se refirió sobre la suma complicación que puede suponer el choque para el cuadro de Ole Gunnar Solskjaer.

"La Real juega muy bien al fútbol, es una advertencia. No deberían olvidar que es el líder de LaLiga y los motivos por los que está ahí arriba. Siempre le cuesta al United ante los equipos españoles", subrayó el búlgaro.

"Seguro que cuando tocó la Real más de uno pensó en Old Trafford: 'Dios mío, otro equipo español no... lo vamos a pasar mal", añadió el ex jugador en unas declaraciones que reseña 'Mundo Deportivo'.

No se fía del favoritismo en una competición como la Europa League: "Lo he dicho un montón de veces, los partidos de Europa League no son como los de Champions. A veces son incluso más complicados y esta eliminatoria no será una excepción, encima con David Silva...".

"No digo que Silva sea el motivo para que la Real esté arriba, pero sí que ayuda a que tengan ese juego fluido con su visión de fútbol. Lo hemos visto durante muchos años en el City. No tengo duda de que será un duelo complicado", resaltó.