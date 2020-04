La AFA recuerda que importa más la salud que terminar los torneos

Así lo explicó Tapia, en diálogo con el diario 'Olé'. "No hablamos ni pensamos todavía en cómo se van a definir los torneos, porque no sabemos cuánto va a durar la pandemia del COVID-19. No hay fechas ciertas de nada. Vamos a seguir las recomendaciones oficiales antes de tomar cualquier decisión", expresó.

"Me sorprende un poco lo que está saliendo. Para nosotros la prioridad hoy es la salud. Segundo, la economía de los clubes. El fútbol hoy está bastante lejos. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo se va a terminar esto", agregó el máximo referente del fútbol argentino en relación a las especulaciones sobre cómo se definirá la temporada.

"Hay que esperar, hay que esperar... Repito, hoy la prioridad es la salud, no el fútbol o cómo se van a definir los campeonatos", concluyó Tapia con relación a la continuidad en el fútbol argentino que está suspendido desde hace tres semanas cuando el Gobierno decretó un aislamiento social obligatorio para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus.