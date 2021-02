La AFE celebra el primer aniversario de la firma del convenio colectivo

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) conmemoró el primer aniversario de la firma del convenio colectivo para las futbolistas de la Primera División, "un hecho de enorme trascendencia" para el sindicato, que "tuvo un impacto espectacular y no sólo en España".

A través de un comunicado, la AFE indicó que la firma del acuerdo "puso de manifiesto la fortaleza del colectivo de futbolistas, que gracias a su unión consiguió que sus derechos laborales sean respetados como se merecen".

El 19 de febrero de 2020, un día después de la firma en la sede de la AFE del convenio colectivo por parte de los integrantes de la mesa negociadora, el Congreso de los Diputados acogió una foto histórica, con un protocolario acto al que asistieron representantes de todas las fuerzas políticas y que estuvo presidido por Meritxell Batet.

"La firma del convenio colectivo ha supuesto un antes y un después en la historia del sindicato, también para las futbolistas de Primera División. En pleno siglo XXI era absolutamente necesario, pues firmar convenios es la razón de ser de un sindicato", expuso el presidente de la AFE, David Aganzo.

"Lo más emocionante fue ver reflejada la alegría de las futbolistas en sus rostros, aunque también es verdad es que hubo momentos de tristeza. Digo esto último porque se sufrieron momentos muy duros en los que las futbolistas vivieron en carnes propias la dificultad de alcanzar un acuerdo. Sufrieron mucho y prueba de ello es que ejercieron su derecho a huelga, histórica como la primera que firmaron los hombres. Ellas saben perfectamente lo que se ha luchado por tener este convenio", recordó Aganzo.

El presidente del sindicato aseguró asimismo que las jugadoras "sufrieron presiones" durante el año de negociación. "He visto llorar a futbolistas tras la firma de ese convenio. Hicimos una asamblea semanas antes para unificar criterios y saber perfectamente en qué dirección ir. En ese momento me di cuenta de que estaban unidas y que harían lo necesario para conseguir el convenio. Aquel momento, cuando decidieron ir a la huelga, sirvió para desatascar la situación, fue cuando las futbolistas mostraron su músculo", señaló.

Por su parte, la ex guardameta del Athletic Club de Bilbao Ainhoa Tirapu celebró que las futbolistas hayan podido subir "el primer escalón" e "iniciar un camino por el que seguir creciendo".

"También es verdad que no nos podemos relajar; hay que seguir luchando porque todavía quedan muchos objetivos por conseguir. La base es la unidad que mostramos las futbolistas durante las negociaciones para poder seguir creciendo en la defensa de nuestros derechos. El convenio ha protegido a las futbolistas durante la pandemia, pero, insisto, quedan muchas cosas por hacer y hay que seguir luchando por los derechos de las jugadoras porque queda por delante un camino apasionante", comentó Tirapu.

Por su parte, la codirectora de la asesoría jurídica de AFE, María José López, consideró que "la firma de este convenio supone romper con un anacronismo histórico". "Era extraño que, en una sociedad como la nuestra, que se considera igualitaria, sólo tuvieran convenio los hombres en el ámbito del deporte. Esto es impensable en otros ámbitos laborales. No cabe duda de que es un hito histórico, el concepto de la igualdad debe entrar con fuerza en el mundo del fútbol", remarcó.

La abogada cree que "otros muchos deportes se fijarán en este convenio colectivo para acercarse y establecer unas mínimas reglas de juego en cuanto a derechos laborales", siendo consciente de que "hay muchas cosas que mejorar y un largo camino por recorrer".

"Pero ya tenemos una base asentada; tenemos una patronal y sindicatos que negocian obligatoriamente para reconocer unos derechos laborales. Lo que cuesta entender es que en plena época en la que tanto se habla de igualdad, existan escenarios en los que hay elementos discriminatorios entre hombres y mujeres cuando hablamos de las mismas relaciones laborales. Estamos en pleno siglo XXI. Y no me refiero a la brecha salarial, algo que siempre hemos puesto sobre la mesa; no se aspira a ello en este momento, en un futuro, quizás. Hablamos del reconocimiento mínimo como trabajadoras, que tengan regulada su jornada laboral, antigüedad, incapacidad... Todo lo que implica tener una relación laboral", abundó.

María José López, que consideró que el convenio "es un referente en todo el mundo y puede servir de ejemplo en muchos países", insistió en la importancia de "haberlo firmado" y "tener reguladas las relaciones laborales". "Queda por delante mejorarlo, sin duda alguna, y aclarar alguna reivindicación, como definir este convenio; consideramos que es de franja y es necesario ese reconocimiento con un cambio normativo. Este aspecto debe ser uno de los caballos de batalla de AFE. Ampliarlo y desarrollarlo de acuerdo a la potencialidad que tiene ya el fútbol femenino y que tendrá en el futuro", apuntó.

La ex futbolista y delegada de fútbol femenino de AFE, Natalia Pablos, destacó que "hace diez años" las jugadoras no tenían, por ejemplo, "una infraestructura de cuerpo técnico". "Te lesionabas y el proceso para que te viera un doctor era bastante largo, igual que los períodos de recuperación. Con este convenio, y es muy importante, está contemplado el asunto de las lesiones", recalcó.

Además, recordó que "muchas compañeras compaginaban su vida futbolística con la laboral, ya que las condiciones no eran las de ahora, empezando por los salarios". "Todas sabíamos que debíamos dedicarnos a otra cosa. Recuerdo a futbolistas que no pudieron compaginar ambas facetas y optaron por dejar el fútbol", lamentó.

Según Natalia Pablos, "la jornada de huelga supuso un antes y un después" en la negociación. "Fue algo histórico. Las futbolistas se dieron cuenta de que tenían mucha fuerza si estaban unidas. No creo que fuese agradable, nunca gusta llegar a este tipo de situaciones, pero en ese momento se hicieron respetar y gracias a esa acción se pudo firmar el convenio", explicó. La internacional española afirmó que el "fútbol femenino se ha ganado un respeto ante la sociedad".

Natalia Pablos también tachó de injusticia que en su época los hombres tuviesen "mejores medios" y, en cambio, las mujeres se viesen "desamparadas". "Yo soñaba con tener esos medios, una protección, y creo que, afortunadamente, se ha conseguido con el convenio. Hace años era impensable que se abrieran tres o cuatro estadios grandes para albergar un partido de fútbol femenino y que hubiera una gran afluencia", resaltó.

"La sociedad es machista y le cuesta mucho asumir los cambios. Ha tardado en darle su espacio al fútbol femenino, pero AFE sí lo hizo desde hace tiempo. Ha sido un sindicato pionero en el mundo. Hemos pasado del barro a la hierba y nos ha costado mucho realizar esta transición. Se puede decir que hemos olvidado la época del barro y ahora estamos en la fase de pasar de la hierba al cielo", dijo la vicepresidenta de AFE y presidenta de su Comité de Fútbol Femenino, Fe Robles.

La AFE anunció, además, que denunció el convenio colectivo vigente para renegociar aspectos fundamentales, como "la regulación de la jornada laboral, la parcialidad, la subida de salarios y la erradicación de cláusulas abusivas", explicó Aganzo.

Además, el sindicato considera "una cuestión fundamental" la profesionalización de la Primera División. Ese es uno de los compromisos del Consejo Superior de Deportes (CSD) para la próxima temporada. "Otro objetivo marcado por la Asociación y que muy pronto será una realidad", remarcó el sindicato.