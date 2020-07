La AFE denuncia que la sentencia deje fuera del convenio a Athletic, Barça y Real Madrid

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) consideró que la sentencia de la Audiencia Nacional ratifica su posición contra la nulidad de la lista de compensación pedida por FutbolistasON, que solo ha conseguido privar de derechos laborales básicos a las jugadoras de Athletic, Barcelona y Real Madrid con su demanda.

"La sentencia como defendía la Asociación de Futbolistas Españoles, rechaza la pretensión de declarar nula la Lista de Compensación. Ratifica al ciento por ciento la posición de AFE en este conflicto, en cuanto a que las impugnaciones sobre la desproporción de las cuantías establecidas en la Lista de Compensación debían ser objeto de demanda individual y no colectiva", afirmó. El sindicato señaló en un comunicado que "siempre ha defendido que el Convenio Colectivo debía tener vocación de aplicarse a todos los clubes y a todas las futbolistas" y que "las impugnaciones individuales que se pudieron hacer, como este sindicato aconsejó, habrían obtenido sentencias satisfactorias".

"AFE siempre ha sostenido que las cantidades establecidas por los clubes en la Lista de Compensación debían estar en consonancia con los costes reales asumidos por los clubes en la formación de las jugadoras", manifestó en un comunicado.

Para AFE, la estimación por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de que el Convenio no sea de aplicación, mientras no se publique en el BOE, para los equipos no inscritos en la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) ni para las futbolistas no afiliadas a algún sindicato firmante, supone una "absoluta desprotección de éstas" y las sitúa "en un escenario de total indefensión".

"Lo que ha conseguido el demandante es sólo y exclusivamente que hasta su publicación en el BOE, este convenio no vincula a Athletic Club, FC Barcelona y Real Madrid, limitando su aplicación y privando a las futbolistas de estos clubes de derechos laborales básicos, por lo que no puede ser una lectura positiva cuando se decaen derechos", apuntó.

También aseguró que "como siempre defendió AFE, la Lista de Compensación es legal y las impugnaciones individuales que se pudieron hacer, como este sindicato aconsejó, habrían obtenido sentencias satisfactorias".