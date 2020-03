La AFE pide la suspensión de todo el fútbol español por el coronavirus

Tras la decisión del Consejo de Ministros de declarar a puerta cerrada las dos próximas jornadas, la AFE ha ido un paso más allá y a través de un comunicado pide la suspensión del fútbol español debido a la crisis del coronavirus.

Este texto ha sido transmitido a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a LaLiga para hacerles esta petición de manera formal. Con ello piden la paralización de todas las categorías en ambos sexos.

Hay que recordar que la RFEF también ha emitido un comunicado donde afirma que también pedirá la suspensión de LaLiga y un posible cambio en la fecha de la final de la Copa.

"Dadas las medidas que se están tomando por parte del Gobierno, y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en relación no solo al hecho de las actividades con público, sino y especialmente en la condición de trabajadores, y recogiendo el sentir como sindicato a los efectos, solicitamos que las medidas que se lleven a cabo estén presididas por la garantía de mínimo riesgo de los y las futbolistas de todas las categorías", comienza el comunicado.

"Y para ello, expresamente, les hemos solicitado la suspensión de TODOS los partidos, de TODAS las divisiones y de TODAS las categorías de ambos sexos", detalla la AFE.

"Dada la situación, hemos realizado esta solicitud pensando exclusivamente en la salud de los y las futbolistas, colectivos a los que representamos. Y lo que no es de recibo es que no se tenga en cuenta este hecho, más allá que entendemos necesario evitar grandes aglomeraciones por el incremento del riesgo que esto supone", critica tras aceptar que se jueguen los partidos a puerta cerrada, y no que se frenen.

"Un riesgo que no solo se evita con la ausencia de público en los partidos. Además, jugar por sistema en campos cerrados al público durante varias semanas desvirtúa el sentido de las competiciones deportivas", añade.

"Por otro lado, queremos insistir en la importancia de tener informados a los y las futbolistas con una fluida interlocución entre los agentes del deporte", explica.

"Cualquier futbolista que tenga cualquier duda o problema a este respecto, puede ponerse en contacto con nuestra asociación", incide el sindicato de futbolistas.

"Para acabar, incidir en la importancia de la responsabilidad que tenemos todos los agentes del deporte de cara a la protección de la salud pública y la prevención de contagios", concluye su comunicado.