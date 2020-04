La afición del Rayo pide mayor información y rechaza el ERTE

Las peñas del Rayo Vallecano, a través de un comunicado de la Plataforma ADRV, mostraron su inquietud con el futuro de la competición liguera por la posibilidad de disputar partidos a puerta cerrada y mostraron su rechazó al Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que pretende iniciar el club.

"No hay información ni de puertas para dentro ni de puertas para fuera. La afición está abandonada. Los socios no saben si el Rayo les gratificará los partidos incluidos en el abono o si tendrá algún gesto con ellos. Parece que no existen. No cuentan para nada", declaran los aficionados en su comunicado.

El otro aspecto que preocupa a la afición del Rayo es el ERTE que quiere iniciar el club para paliar los efectos económicos de la crisis derivada por la pandemia del coronavirus.

"El Rayo está trabajando en realizar un ERTE. Primero a sus empleados más vulnerables y después, a sus jugadores. La afición ha dicho NO, pero es que los futbolistas también han dicho NO. Han dicho NO al ERTE para los trabajadores de la entidad y han puesto a disposición de ésta las fichas más altas de la plantilla para que ningún empleado se quede atrás", continúa el comunicado.

Para minimizar el impacto del ERTE, los jugadores y la primera plantilla del Rayo Vallecano están negociando con la directiva las condiciones económicas para que los empleados no vean afectados sus sueldos.

"En Vallecas, equipo y afición siempre han ido de la mano. Esperemos que, por una vez, también vaya la directiva", concluyen los aficionados en su escrito.