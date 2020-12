"La afición llegó a pitarme, pero cambié la situación con trabajo"

Vive Koke un momento muy feliz en el Atlético. Confía en seguir siendo importante para Simeone.

En una charla con 'Marca' se refirió al momento delicado que vive Saúl. Quiso echarle un capote a su compañero. "A mí me pasó algo parecido la temporada pasada. Incluso me pitaron, pero hay que seguir trabajando, insistiendo... al final el trabajo da sus frutos. No tengo duda de que veremos al mejor Saúl otra vez. Es el primero en llegar a entrenar y el último en irse. Es importantísimo para nosotros", dijo.

En cuanto a sí mismo, Koke admitió que se siente pleno en el césped. "Me estoy encontrando bien, cómodo, más centrado que otros años. Creo que he tenido buenos momentos y este, sin duda, es uno de los mejores", analizó.

Koke estaría encantado de pasar toda su carrera en el Atlético, aunque no quiso cerrarse puertas: "Ojalá siguiera aquí toda la vida. Tengo contrato largo, quiere cumplirlo y terminar mi carrera aquí. Mi sueño es ese, pero ya sabemos cómo es el fútbol... Un día estás aquí y al otro, en otro lugar".

Ahora mismo, el Atlético marcha líder de LaLiga, pero fiel a la filosofía de Simeone, Koke prefiere centrarse en el siguiente partido, el que les medirá al Elche. "Nuestra idea ya la conocéis. Pensamos en el día a día, ahora toca el Elche y queremos ganar para seguir arriba. En el derbi hubo un tropiezo que nos dolió mucho... pero hay que seguir trabajando y no desviarnos del partido a partido", enfatizó.

No solo habló Koke con 'Marca', también pasó revista en 'Universo Valdano' y dejó claro cuál es su sueño, por si alguien aún tenía dudas: "Hasta el día en que me muera lucharé por ver al Atleti levantar una Champions".