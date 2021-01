La afición 'red' la toma con Thiago por apartarse en el gol de Bruno Fernandes

A Thiago Alcántara no le están marchando las cosas como esperaba en la Premier League. El futbolista del Liverpool volvió a encajar todo tipo de críticas por su poca intensidad en el gol que echó al equipo 'red' de la FA Cup.

El choque ante el United fue precioso y muy igualado y, con 2-2 en el electrónico, una falta directa de Bruno Fernandes se transformó en el gol decisivo.

El luso golpeó al palo del portero, pero Alisson, pese a su estirada, no pudo llegar. Gran parte de culpa la tuvo Thiago, que se agachó en la falta justo en el momento en el que el balón pasaba cerca de su cabeza.

"Me pregunto qué habría pasado si Thiago no hubiera se hubiera agachado", analizó un seguidor del Liverpool en Twitter, mientras que otros fueron incluso más hirientes. "¿Se habría evitado este gol si Thiago hubiera aceptado que el balón le diera en la cara?" o "Thiago se agachó. Patético", fueron algunas de las lindezas que le dedicaron al ex del Bayern.

Estas críticas no son las primeras que recibe el centrocampista en 2021. Hace escasos días, una leyenda del club 'red' como Dietmar Hamann también le demandó mucho más y aseguró que ralentizaba al Liverpool.

Sea cosa suya o no, lo cierto es que el Liverpool no está siendo el mismo de los últimos dos años en Inglaterra.