La alcaldesa de La Coruña disparó y apuntó a LaLiga por "negligencias"

La alcaldesa de La Coruña, Inés Rey, pasó por los micrófonos de 'El Larguero' de la 'Cadena SER' para reafirmar su malestar por cómo se habían llevado a cabo los protocolos por parte de Javier Tebas y compañía.

"Estoy preocupada e indignada. Entendemos que no se han cumplido los protocolos sanitarios y se ha creado conscientemente un riesgo para la ciudad. Los jugadores han tenido contacto con mucha gente. Entendemos que ha habido una negligencia por parte del club y de LaLiga", aseguró.

"Los protocolos son iguales para toda la población. Las explicaciones se las he pedido a LaLiga, la RFEF y el CSD. Me gustaría que me explicasen si existe algún colectivo en este país que esté por encima de la normativa que marca Sanidad y si los futbolistas pertenecen a ese colectivo o no contagian", disparó Inés Rey.

Además, no descarta ir a la Justicia para aclarar todo este asunto: "El ayuntamiento tomará todas las medidas legales oportunas para depurar responsabilidades, si es que las hay, en un caso como este, que a mi juicio es gravísimo".

Y cerró: "Como coruñesa y deportivista entiendo las quejas del Dépor. Esta situación ha producido una distorsión en la competición y se han saltado las reglas del juego. No hubo igualdad de oportunidades. No debo entrar en cuestiones de carácter deportivo, pero hubo una vulneración de las reglas de juego. Eso ha perjudicado al club".