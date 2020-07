La alcaldesa de La Coruña pide explicaciones: "¿Acaso los futbolistas no contagian?"

Las reacciones al viaje de la expedición del Fuenlabrada a La Coruña, pese a que los positivos por COVID-19 no se subieron al autobús, continúan dándose también en el aspecto político, donde tras la Xunta de Galicia llegan las críticas del Ayuntamiento de La Coruña.

Inés Rey, alcaldesa de la localidad, se mostró indignada ante todo lo sucedido y tildó de "irresponsable" la actuación tanto del club como de LaLiga y la RFEF por permitir que la plantilla del Fuenlabrada se desplazase hasta La Coruña.

"Los futbolistas no son diferentes del resto de la población. ¿O es que acaso no contagian?", clamó la alcaldesa de La Coruña, que continuó: "He pedido explicaciones a todos los organismos implicados y no descartamos tomar medidas para que se depuren las responsabilidades que sean necesarias".

Además, Inés Rey hizo hincapié en su "enfado" en palabras para 'Telecinco': "Estoy enfadada e indignada y muy preocupada por la situación que estamos viviendo. Sabiendo que existía un positivo, el club decide viajar a Coruña. Creemos que es una actitud irresponsable por parte del Fuenlabrada y de LaLiga".

"Ellos han hecho vida normal en el hotel y han tenido contacto con los trabajadores, conductor del autobús... Ahora hay que hacer la trazabilidad, que es lo que hay que hacer en estos casos y cosa que no ha hecho LaLiga", continuó la regidora del ayuntamiento coruñés.

Los hosteleros, también preocupados

En este sentido, Richard Huerta, presidente de la patronal de hosteleros de La Coruña, también habló de "irresponsabilidad" a la par que trató de calmar las aguas respecto a la actuación llevada a cabo en el hotel donde se hospeda el Fuenlabrada.

"Sabemos que en el Hotel NH Collection A Coruña Finisterre están funcionando tanto los protocolos de la Xunta a nivel sanitario como los que NH tiene para afrontar una situación de crisis como esta", señaló el responsable de la hostelería coruñesa.

"Es un tema muy delicado, sensible y comprometido. Hay que esperar las investigaciones. Al parecer, se sabía antes de que viajaran que parte del 'staff' tenía síntomas, ya no es un tema deportivo, sino de ciudadanía", continuó.

"Según nos han comentado, estuvieron en instalaciones deportivas públicas y en contacto con los trabajadores del Finisterre. Hay una falta de responsabilidad total por parte del equipo, esto va a afectar a un destino, A Coruña, que destacaba por no tener casos. Es el primer brote que se da en la ciudad", añadió Huerta.

Mientras tanto, Javier Tebas negó que se va a repetir la jornada (la plantilla del Deportivo cree que debería anularse) y defendió la manera de manejar la situación por parte de LaLiga: "Se debería tener más cuidado a la hora de hablar de negligencia".