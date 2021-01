"La amarilla fue por decir que era falta; si me la sacan por eso, ¿dónde vamos?"

El Barcelona, con susto incluido, pudo superar su eliminatoria de octavos de final de Copa del Rey ante el Rayo Vallecano. Fue mejor, pero tuvo que remontar para superar al equipo local, que consiguió adelantarse. De ello habló Ronald Koeman en sala de prensa.

La polémica del encuentro desesperó por momentos al entrenador: "Me sacaron amarilla por decir en una jugada que había sido falta. Si sacan una amarilla por esto, dónde vamos... había varias jugadas dentro del área que se podían discutir si eran o no penalti. Había VAR, así que seguramente no... hay que aceptarlo".

"Creo que hemos jugado bien, hemos hecho nuestro partido y a pesar del contrario, que ha presionado bien. Hemos creado oportunidades claras. Después del 1-0 en contra reaccionamos bien y ganamos el partido. Pudimos marcar más. Lo más importante es que estamos en la siguiente ronda", recordó.

La maratón de partidos a domicilio en este mes de enero: "Ha sido durísimo, con muchos partidos fuera de casa, muchos viajes. El equipo ha demostrado su mentalidad y hemos merecido ganar los partidos. Estamos mejorando muchas cosas y hay que seguir".

"¿De Jong? Es un jugador muy completo que podía aportarnos cosas en araque y lo necesitábamos. Está haciendo goles, pero también un gran trabajo en el mediocampo. Físicamente está muy bien. Lo que hace en el minuto 1 también lo hace en el 90. Está en un gran momento", subrayó el técnico neerlandés.

Destacó también a otros: "Creo que Riqui Puig y Trincao han hecho un buen encuentro. Trincao ha generado peligro. Riqui estuvo bien entre líneas. El campo no estaba bien para su juego, pero ha trabajado mucho. Los tres cambios dieron frescura y calidad".

Y cerró con un balance. "Hay que intentar ganar todos los partidos, mejorar en Liga, recortar distancias, queremos seguir en Champions... el equipo está demostrando en todas las competiciones que queremos sacar el máximo rendimiento. No hay partidos fáciles, hay que trabajar bien. A pesar de las condiciones del campo, el equipo jugó muy bien", cerró Koeman.