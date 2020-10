La ambición de Sosa con el Betis: "Siempre hay que mirar hacia arriba"

Ángela Sosa ya habla como una verdiblanca más. La internacional española puso punto y final a su exitosa etapa con el Atlético de Madrid para firmar con el Betis Femenino en el último suspiro del mercado estival.

En unas declaraciones concedidas a los medios del club bético, la sevillana comentó: "Estoy deseando poder debutar con el Betis. Esperamos poder conseguir la primera victoria".

Y añadió: "Queremos hacer las cosas bien, ya se ha demostrado que el equipo está creciendo. Tenemos que mirar siempre hacia arriba, que eso siempre motiva".

"Me considero una jugadora trabajadora, que necesita gente buena alrededor, tengo buen golpeo y como dice mi padre, por correr no se pierde dinero", sentenció la ex rojiblanca, que podrá debutar con su nuevo equipo este 10 de octubre en la Primera Iberdrola ante el Santa Teresa.