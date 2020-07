La ambición llevó a Lallana al Brighton

Uno de los primeros fichajes de peso confirmados en la Premier League fue la llegada de Adam Lallana al Brighton & Hove Albion.

El centrocampista dejó el Liverpool tras seis campañas y habló de su aterrizaje en un modesto... que tiene interesantes objetivos.

"Tomé en cuenta lo ambicioso que es el presidente y la buena impresión que dejó el entrenador desde que llegó al club", empezó el internacional inglés.

"Lograr eso manteniendo al equipo en la máxima categoría es algo fantástico y difícil de conseguir", continuó.

Lallana reconoció que evaluó todo a la hora de decantarse: "Pensé en la plantilla, las instalaciones, el estadio... todo estaba perfecto".

"Tengo muchas ganas de comenzar este desafío y espero que podamos hacer una gran temporada. He ganado grandes trofeos y me considero un afortunado. Si puedo ayudar de algún modo, sobre todo a los jóvenes, me encantaría", concluyó el ex jugador 'red'.