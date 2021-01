La anécdota de la foto de Berbatov con Ronaldo: "Ni me reconoció"

Dimitar Berbatov, ex jugador búlgaro y embajador de 'Betfair', contó en su cuenta oficial de Instagram la historia de cómo se hizo la foto más valiosa de su vida, nada más y nada menos que con Ronaldo Nazário.

El ex delantero detalló cómo se encontró con el mítico ex jugador brasileño en el aeropuerto de Múnich en 2014, un Ronaldo que paseaba tranquilamente por los largos pasillos sin que la gente se percatase.

"Estaba pasando por el aeropuerto sin que la gente se diera cuenta. Y pensé: '¿Está la gente loca, cómo no ven al que probablemente es el mejor de todos los tiempos?'. Entonces, pensé en pedirle una foto", recordó Berbatov.

Y añadió: "Soy una persona tímida. Pero de todos modos, me armé de valor y me acerqué a él para saludarlo y pedirle una foto. Fue muy agradable y, como pueden ver, no le importó tomarse una foto conmigo. Aunque no creo que él supiera quién era yo, esto me alegró el día. Todo el mundo es fan de alguien... Y 'El Fenómeno' fue uno de mis héroes".