La anécdota de Lallana y Rooney que Pochettino confesó sobre su estilo

Todavía sin equipo tras terminar su etapa en el Tottenham Hotspur, 'Olé' desveló algunas de las perlas que Pochettino soltó en su encuentro con varios técnicos argentinos en una llamada por Internet.

Bielsa siempre fue una inspiración para él: "Bielsa nos decía: 'Yo entreno como siento. No puedo entrenar de una forma o desarrollar un sistema y una filosofía si no la siento".

"Por eso, a partir de cómo uno siente el fútbol, tiene que estar tranquilo y seguro para buscar la propuesta y crear la metodología para trasladarle la idea a los jugadores. Con el tiempo llega la evolución y compartir con otras personas te permite buscar la mejora. En esto del fútbol, copiar tiene un corto recorrido. Cada entrenador tiene que sentir lo que quiere proponer", resaltó Pochettino.

En ese escenario, contó una de sus anécdotas cuando fue entrenador del Southampton: "Cuando llegamos, implementamos algo novedoso: la presión durante 90 minutos. Un día, Wayne Rooney le preguntó a Adam Lallana si no era difícil presionar todo el partido. 'No es difícil, entrenamos toda la semana así y no sabemos replegarnos y especular', le contestó. Jugar así al final se convierte en un hábito".

La Premier es precisamente un torneo que está mutando. "Los latinos somos más complicados. Allí tienen la inocencia que nosotros perdimos hace generaciones. Son bastante honestos, aunque está cambiando. Ellos entienden el deporte de una manera distinta, pero eso no quiere decir que esté bien o mal. El gusto del aficionado inglés se está transformando", cerró.