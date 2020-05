La anécdota de un ex del Ajax sobre Ibra: "Me pegaba patadas sin motivo"

Desde la temporada 2001-02 hasta la 2004-05 estuvo Zlatan Ibrahimovic en el Ajax, equipo con el que llegó a jugar 111 partidos oficiales y a celebrar 48 goles, justo antes de marcharse a la Juventus de Turín.

En el conjunto holandés, el delantero sueco coincidió con Steven Pienaar, que no dudó en recordar cómo fue compartir equipo con Ibra, en unas declaraciones concedidas a 'The Athletic'.

"Solía ​​compartir la habitación con él y Van Der Vaart. Zlatan y yo teníamos camas juntas y no había mucho espacio. A veces, sin ninguna razón, él comenzaba a patearme. No tengo idea de por qué, pero él era un buen tipo. Jugábamos juntos a la PlayStation. Buenos tiempos", recordó el ex jugador sudafricano.

Además, desveló una curiosa anécdota que sucedió en mitad de un incendio mientras estaban en el hotel de concentración: "A la una de la mañana, el médico nos despertó, advirtiendo que el autobús se estaba incendiando y estaba justo debajo de nuestra ventana".

"Tuvimos que tomar nuestras maletas y salir de la habitación. Cogí mi bolso, pero Zlatan dijo: 'No te vayas, tienes que llevar mi maleta también'. Luego volvimos a dormir, pero lo hice con los ojos abiertos", sentenció Pienaar.