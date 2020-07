La ansiedad, el motivo de la derrota para Bergantiños

El capitán del Deportivo, Álex Bergantiños, ha reconocido este lunes, al igual que su entrenador hizo un día antes, que los jugadores salieron "avergonzados" de la derrota ante el Extremadura (2-3), que llegó descendido matemáticamente al partido.

Bergantiños ha confesado en una conferencia de prensa que la ansiedad de querer alcanzar la meta de la permanencia les ha pasado factura, por lo que necesitan recuperarse tras haber perdido "la esencia" que les había permitido salir del descenso.

"Todos salimos avergonzados, todos los jugadores. Ninguno mostró el nivel al que tenemos que estar. Nos está pudiendo un poco la ansiedad de querer cerrar este año ya y estamos perdiendo la esencia que nos hizo salir de la situación en que estuvimos, estamos concediendo ocasiones, encajando, concediendo contraataques con el equipo muy abierto", dijo.

"Hay que recuperar eso que nos hizo salir de abajo, la humildad de defender juntos, de estar bien en defensa", explicó el futbolista.

El jugador blanquiazul admitió que las dos derrotas consecutivas que ha sufrido el equipo coruñés "duelen", porque, además, "con tan poco tiempo entre partidos es todo mucho más intenso".

"Ahora hay que asimilarlo, ponerlo en perspectiva, y tener tranquilidad para afrontar el siguiente en las mejores condiciones. Tenemos que hablar y corregir muchas cosas, pero también hacerlo con la mente fría de que el viernes hay otro partido", indicó en referencia al que les enfrentará al Mirandés.

En Anduva se encontrará a un equipo que está salvado y cuyas opciones de acceder al 'play off' son mínimas, pero que es el cuarto máximo realizador del campeonato.

"Es un partido difícil, un equipo que tiene su objetivo cumplido y que ha hecho una temporada de disfrutar tanto en Liga como en Copa. Es un equipo alegre, que ha hecho muchos goles, y nosotros somos de los que más encajamos, así que ahí está la clave, conceder poco al rival. Es un partido superdifícil, pero tenemos que ir con toda la confianza para intentar ganar allí", sostuvo.

Bergantiños explicó que, "cuando pierdes, siempre la confianza disminuye", y asumió que están "otra vez metidos en el lío", pero pidió centrarse en el "presente" antes de "sacar conclusiones" de esta temporada en la que el Deportivo partía como candidato al ascenso y está peleando por no bajar a Segunda B.

"Vuelve a ser un momento difícil, pero tenemos la ventaja de depender de nosotros y tenemos que ser fuertes mentalmente para no caer en desilusión o desconfianza y sacarlo adelante", comentó.

Paralelamente, el Deportivo ha presentado una reclamación ante el Comité de Competición por posible alineación indebida del Extremadura por haber estado unos segundos con seis jugadores del primer equipo en el césped (la norma exige siete) mientras atendían por un golpe a Airam Cabrera.

"A los jugadores se nos escapa, son cosas de reglamento y no sé si va a tener recorrido o no. Nosotros no estuvimos a nuestro nivel y tenemos que pensar en lo deportivo", advirtió el centrocampista.

Él, que cuenta con una experiencia importante en situaciones similares a la que está viviendo el equipo, incidió que el Deportivo debe encarar los dos últimos partidos con "responsabilidad, intensidad y nervios, pero bien entendidos, estar concentrados, no encajar y esperar su momento" para sellar la permanencia que se le está resistiendo.