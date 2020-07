La anulación de la cláusula de compensación no invalida el convenio

El sindicato Futbolistas ON aseguró que la anulación del artículo relativo a lista de compensación no invalidaría el Convenio Colectivo, después del juicio celebrado este jueves en la Audiencia Nacional por la denuncia que presentó contra la Asociación de Clubes Femeninos (ACFF) y la de Futbolistas Españoles (AFE).

Futbolistas ON afirmó tener "buenas sensaciones" tras el juicio y rechazó que la anulación de la cláusula implique la anulación del primer Convenio Colectivo del fútbol femenino español, que se firmó el pasado 19 de febrero tras meses de negociaciones.

"Según AFE, que ahora dice que el Convenio Colectivo está en trámite, se anula la cláusula, se anula el convenio. Futbolistas, no os dejéis engañar. No es verdad", aseguró en redes sociales, donde su presidente, Juanjo Martínez, indicó que "AFE va en contra de los derechos de las jugadoras" y que su sindicato no pone en peligro el convenio.

La Audiencia Nacional celebró la vista de medidas cautelares y el juicio a continuación por la demanda que interpuso Futbolistas ON contra la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) y AFE por la mencionada lista, que afecta a 17 jugadoras de la Primera Iberdrola menores de 23 años que finalizan contrato.

Al término del mimo AFE aseguró que la anulación del artículo relativo a la lista de compensación del Convenio Colectivo "dejaría en el aire la renovación del contrato" de 11 de las 17 jugadoras afectadas, a la vez que si se anula dicha cláusula se invalidaría el convenio, de acuerdo a su disposición adicional primera.