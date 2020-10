La audiencia con el Papa que pudo haber arruinado el fichaje de Welbeck

Danny Welbeck fue una petición expresa de Arsène Wenger al Arsenal. Sabía que en 2014 iba a salir del United, y presionó para llevárselo a Londres. Lo curioso es el motivo por el que el acuerdo estuvo a punto de naufragar.

Lo reveló el propio Wenger, en una entrevista concedida a 'The Athletic'. "Yo iba de camino a un 'Partido por la Paz'. En el aeropuerto me dijeron que iba a fichar por el Tottenham e intervení para parar el fichaje", empezó relatando el ex entrenador 'gunner'.

"Fue una historia graciosa porque tuve que estar negociando todo el día. Estábamos en una llamada Ivan Gazidis, Dick Law y su agente negociando el traspaso", continuó.

Ocurrió lo inesperado en ese momento. "Entonces les dije: 'Os tengo que colgar porque estoy con el Papa'. '¿Qué?', me contestaron. Les dije que sí, que estaba esperando en una cola para tener una audiencia privada con el Papa y hacerme una foto con él", reveló.

"Yo me puse al final porque tenía que negociar con ellos. Al final, llegué delante del Papa y les dije: 'Ahora no puedo, me voy a reunir con el Papa", relató Wenger, entre risas.

Y tras la cita con el sumo pontífice de la Iglesia Católica, Wenger retomó sus quehaceres como técnico del Arsenal, continuó la negociación por Welbeck y esta llegó a buen puerto. "Y aún así le fichamos", añadió Wenger, en la citada entrevista.

Danny Welbeck militó cinco temporadas en el Arsenal, en las que disputó 126 partidos, en los cuales anotó 32 goles y dio 12 asistencias. Acabado su contrato, en 2019, se marchó gratis al Watford.