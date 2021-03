"¿La ausencia en la lista de España? Así llego más fresco a la final de Copa"

Mikel Merino está cuajando una gran temporada en las filas de una Real Sociedad que, al margen de estar peleando por Europa en la Liga, tiene como gran objetivo esa final de Copa del Rey pendiente frente al Athletic Club.

De cara a la misma, el centrocampista podrá llegar bastante fresco después de que Luis Enrique no le haya llamado en la última convocatoria de la Selección Española, algo que el jugador analizó en 'Radio Euskadi'.

"Tenía ilusión por ir, pero hay que ver lo positivo dentro de lo malo. Voy a tener más tiempo para poder recuperar, coger aire y dejar que las piernas cojan energía para la final de Copa, que es importantísima. Este año he jugado muchos minutos, ha habido fases en las que me he encontrado cansado Llegaré en unas condiciones mucho mejores a la final", explicó el futbolista.

Eso sí, de cara a un futuro más lejano, Merino no ocultó que espera dar su mejor versión de aquí a final de temporada para tratar de ganarse un puesto en 'la Roja' para la próxima Eurocopa.

"Quedan partidos y no está decidido del todo. Me toca aceptar de momento la decisión del seleccionador y tomarme esto como una motivación extra para lo que viene", sentenció.