La autogestión del Inter de Mourinho: "Vino, tabaco... Mou sabía todo"

A pesar de que José Mourinho ha sido definido siempre como un técnico duro y controlador, parece que lo que dicen las malas lenguas de él no sería del todo real.

Wesley Sneijder habló del tiempo en el que ambos coincidieron en el Inter de Milán. Aquel equipo ganó todo y, según el ex futbolista, lo logró por la libertad que les deio el técnico portugués.

"En los partidos, nos pedía que diéramos todo. Pero fuera del campo nos daba mucho espacio. Bebíamos vino, fumábamos... Estoy seguro de que sabía lo que hacíamos", dijo Sneijder a 'Mirror'.

El ex internacional por los Países Bajos reconoció que Mou les dijo que ni tenían que vestir todos el mismo traje antes de los partidos.

"Teníamos un patrocinador para los trajes, pero Mou dijo que no teníamos que llevarlos si no queríamos. 'Sois jugadores de fútbol, no marionetas de moda', nos dejó claro un día", continuó Sneider, quien dijo que para el portugués solo había tres cosas importatnes: entrenar duro, estar concentrados y divertirse.

Finalmente, Sneijder relató un capítulo vivido con Mario Balotelli, que evidenció cómo es Mourinho en el cara a cara. "Mou nos protegía, pero no debías aprovecharte de eso. Un día, Balotelli se fue de la concentración. Vino a mi habitación y dijo que se iba porque quería jugar más. Mourinho le dijo que no podría volver si no pedía perdón al equipo. Mario lo hizo y pudo volver. Todo parecía que estaba bien, pero, en la final de la Champions, Mou le tuvo calentando 45 minutos y no jugó. En cambio, Materazzi, que calentó cinco minutos, jugó el partido. Mourinho tenía sus propias leyes", aclaró.