La ayuda del joven Zarzana en plena crisis: "No os acostéis sin comer"

El joven canterano sevillista Zarzana, que apunta alto en lo deportivo, ha demostrado que siempre hay luz entre tanta oscuridad. Con una 'storie' de Instagram, el futbolista ha pedido que nadie se acueste "sin comer".

A sus 18 años, Zarzana ya ha dejado ver en otras ocasiones su gran madurez, pero este mensaje ha conmovido a sus seguidores, que aplaudieron pronto el humilde gesto del joven.

"Si alguien no está trabajando, no recibe ayuda del Gobierno y, en algún momento, se le acaba la comida… ¡Por favor! Escuchen bien ¡Por favor! No os acostéis sin comer. Escribidme sin miedo, que de lo poco o mucho que tenga podrá ayudar al que lo necesite", escribió.

Zarzana animó a esas personas incluso a escribirle por privado en esa red social. "Aunque sea agua o pan. De pequeño me enseñaron que donde come uno, comen dos o hasta tres. Es hora de dar al que lo necesita. Contad conmigo", concluyó.

Una lección increíble de Zarzana para dar otro impulso de ánimo para todas aquellas personas que se juegan la vida y la de sus familiares por el coronavirus. Un 'crack' dentro del campo, ya que está brillando en el juvenil del Sevilla, pero sobre todo fuera de él.