"¿La baja de Ramos? No nos vamos a alegrar"

Gian Piero Gasperini no dio crédito del empate de su equipo contra el Torino. El Atalanta ganaba 3-0 en 20 minutos, pero se dejó ir. Belotti y Bremer recortaron al 3-2 antes del descanso y Bonazzoli empató en el tramo final.

Durante su rueda de prensa, el italiano lamentó lo sucedido: "Le dimos vida a un partido que estaba muerto, es un grave error por nuestra parte. Por mucho que llegáramos tarde de Nápoles, esto no puede suceder".

"El partido estaba encarrilado, pero hubo una falta de atención cuando el Torino no estaba generando ningún peligro. Los partidos hay que jugarlos los 90 minutos, no puedes bajar el listón porque entonces te quedas fuera", agregó Gasperini.

El técnico del Atalanta trata de mirar adelante: "No puedes caer tan bajo, no puedes dejar de esforzarte en un partido, hay que estar siempre jugando. Es un muy mal resultado, pero ahora tenemos que pensar en las semifinales de la Coppa y después en la Champions".

Y sobre esto último, a Gasperini se le preguntó por la lesión de Sergio Ramos. El central del Real Madrid, su rival en octavos de Champions, tuvo que pasar por quirófano para ser operado del menisco. Y por mucho que se note la ausencia del '4', el técnico de la 'Dea' no cree que sea una buena noticia: "No vamos a alegrarnos porque un jugador se haya lesionado. Además, ahora mismo no podemos pensar en ese partido. Tenemos otros compromisos".