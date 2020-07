La bonita campaña en Oporto para que Casillas sea considerado campeón

El Oporto tiene el título casi en su bolsillo. Necesita un punto en los últimos tres partidos para confirmar el campeonato, pero los seguidores tienen una espinita clavada con Iker Casillas.

El portero español, por sus problemas de salud, no disputó ningún partido de esta temporada y, como cuenta 'AS', oficialmente no será considerado campeón si el Oporto se lleva la Liga Portuguesa. Casillas disputó su último partido el 26 de abril de 2019.

La afición ha reaccionado y ha decidido lanzar una campaña a través de las redes sociales para apoyar la iniciativa para que el español sí forme parte del logro.

A través del hastag '#Ikercampeao', los usuarios han pedido al club que se planteé un reconocimiento en este final de torneo.

Oficialmente, Iker forma parte de la plantilla del Oporto y es uno de los cuatro porteros del equipo, por lo que, aunque fuese a modo de premio, podría disputar algún minuto en estos últimos compromisos ligueros.