La broma de Defederico sobre el gusto del 'Kun' por las mujeres

El jugador de Agropecuario estuvo en un directo de Instagram con Mar Tarrés, una influencer que le preguntó por el gusto de su compatriota y jugador del Manchester City 'Kun' Agüero.

"No decir el comegordas, me gusta la mujer... No soy el 'Kun', que está tachado así", dijo el jugador del conjunto argentino de Primera Nacional.

Pero después, Defederico quiso echar marcha atrás y recordó a Karina y a Giannina Maradona como dos mujeres muy hermosas. Además, Agüero tuvo un hijo con la segunda, llamada Benjamín.