La broma de Mario Gomez para anunciar su retirada: "Estoy negociando con Madrid y Barça"

Mario Gomez se retiró del fútbol este fin de semana, en el que devolvió a la máxima categoría al Stuttgart. Contribuyó con siete dianas y una asistencia al éxito del equipo alemán, en el que también había comenzado su carrera.

Si por algo se caracterizó el delantero durante todos sus años como profesional fue por su regularidad de cara a gol. Mario Gomez nunca decepcionó y firmó sus mejores temporadas en el Bayern de Múnich, cuando en las campañas 2010-11 y 2011-12 firmó 39 y 41 goles respectivamente.

Pese a no ser titular, ayudó a la conquista del triplete en el año 2013, con 19 goles y tres asistencias, jugando fundamentalmente como suplente.

A pesar de ser un fijo en la Selección Alemana, se perdió por una lesión el Mundial de 2014 y no pudo ser campeón del mundo con su país y, desde ese momento, sus prestaciones bajaron a medida que pasaba por Fiorentina, Besiktas y Wolfsburgo.

El eterno delantero lo dejó marcando su último gol en su último partido, con lo que demostró que echa el candado a su carrera cuando todavía tenía fútbol en sus botas.

Para despedirse, se atrevió a bromear con su no retirada: "Estoy negociando con Real Madrid y Barcelona. Si no cristalizan las negociaciones, me retiraré". Una guasa que pudo no serlo, pues hubo un tiempo en el que ambos, aprovechando su ascendencia española y su buen rendimiento, se plantearon su fichaje.