La brutal autobiografía de Chiellini: "Balotelli merecía bofetadas; Melo, Higuaín..."

Si hay un defensa importante en el fútbol italiano en las últimas décadas, ese es Giorgio Chiellini. Leyenda de la Juventus, ha estado elaborando su autobiografía y 'La Repubblica' publicó varias de sus mejores frases.

Chiellini no se cortó con Mario Balotelli. "Mario es una persona negativa, sin respeto por el grupo. En la Copa Confederaciones de Brasil, en 2013, no nos ayudó en nada, le hubiera dado dos bofetadas".

"Alguien dijo que era uno de los cinco mejores jugadores en el mundo, yo nunca pensé que pudiera estar ni en los primeros diez o 20", continuó el delantero transalpino.

La cosa fue incluso a más al hablar del siempre polémico Felipe Melo: "Él es lo peor de lo peor. No aguanto a los irrespetuosos, los que siempre quieren llevar la contraria. Con él, siempre estabas al borde de la pelea. Se lo dije también a la directiva, que era una manzana podrida".

Como buen 'bianconero', Chiellini reconoció que no tiene nada de simpatía por los 'nerazzurri'. "La gente entenderá lo que quiero decir. Odio al Inter como Jordan odia a los Pistons. Eso sí, el 99,9% que me vi con jugadores fuera del campo, nos reímos. Cuando me rompí la rodilla, el mensaje que me hizo más feliz fue el de Zanetti".

El defensa de la Juve también tuvo palabras para Gonzalo Higuaín, otro personaje a quien odiaba en un principio y al que terminó amando después. "Conociéndolo, me sorprendió. Los '9' son egoístas, él es generoso y bromista. Es un chico al que debes cuidar y mimar. Necesita cariño para rendir", concluyó Chiellini.

Mario Balotelli y Felipe Melo no tardaron en reaccionar con dureza a las palabras de Giorgio Chiellini y contestaron a las acusaciones de su ex compañero.