Mou respondió a sus críticos: "Nadie discute de ciencia espacial con la NASA"

Uno de los grandes entrenadores del mundo es Mourinho. El portugués se ha ganado el derecho a ser respetado por todos por lo que ha conseguido en los equipos en los que ha estado.

No obstante, la eliminación de la Europa League a manos del Dinamo de Zagreb ha terminado por estallar todo. El actual técnico del Tottenham cargó contra sus críticos en un acto de un patrocinador del club.

"Creen que pueden hablar de fútbol con uno de los entrenadores más importantes de este deporte. No creo que nadie vaya a discutir sobre ciencia espacial con gente de la NASA", dijo 'The Special One'.

A pesar de todos los 'palos' que ha recibido a lo largo de su carrera, Mou entiende que es parte del juego: "Eso es lo bonito del fútbol. Ya me acostumbré y soy consciente de ello".

Por último, el portugués se refirió a los seguidores que tiene repartidos por el planeta. "Tengo tantos 'mourinhistas' en todo el mundo que yo juego para ellos. Honestamente, obtengo fuera de mí mismo, pero también de la gente que amo y conozco, incluso de aquellos a los que no", concluyó.