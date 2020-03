La Bundesliga estudia finalizar la Liga: así se repartirían los puestos decisivos

El futuro del fútbol ante la crisis del coronavirus es una incógnita. Nadie puede asegurar una fecha en la que se pueda volver a la normalidad. Por ello, la Bundesliga, que ya decidió jugar esta jornada con los estadios sin público, escogerá su postura final el próximo lunes.

Según cuenta 'Express', tras el positivo de Timo Hübers, la competición no descarta suspender de manera definitiva el torneo doméstico, por lo que tendría que decidir qué pasa con los puestos más importantes: el campeón, puestos que dan acceso a Europa, descensos...

La fuente citada va más allá y desvela algunas de estas decisiones que tomaría la Bundesliga en caso de darla por finalizada, aunque lo que ha ocurrido es que el fútbol alemán jugará esta jornada a puerta cerrada y ya no habrá más fútbol hasta el dos de abril.

El campeón sería el Bayern de Múnich, ya que aventaja en cuatro puntos a su inmediato perseguidor, el Borussia Dortmund. Los del Westfalenstadion ya no podrían alcanzar a su rival. Una medida polémica, de ahí que no se haya descartado la alternativa de no tener campeón este curso, que el título quede sin dueño. Parece la única postura abierta.

Los billetes para Champions y Europa League se repartirían en función de las posiciones en la tabla. Si nada cambia, a día de hoy irían a la Liga de Campeones Borussia, RB Leipzig y Borussia Mönchengladbach. A la segunda competición de la UEFA acudirían Bayer Leverkusen, Schalke 04 y Wolfsburgo. Unos puestos que pueden bailar con los partidos pendientes.

Sin embargo, no habría descensos esta temporada, independientemente de cómo quede la parte baja de la clasificación. Sí ascenderían cuatro equipos de Bundesliga 2 para tener la siguiente edición 22 clubes. La idea es que en la siguiente campaña bajen cuatro y un quinto que saldría de una promoción con el campeón de la segunda categoría.