La Bundesliga planea reanudarse en mayo a puerta cerrada

La Bundesliga está empeñada en volver a la normalidad lo antes posible. Por ello, aunque suene precipitado, ya se baraja el reanudar la competición en los primeros días de mayo.

Christian Seifert, presidente de la competición, lo explicó en el 'New York Times'. "Somos parte de la cultura alemana, y la gente anhela regresar a la vida normal, pero obedeciendo a lo que diga el gobierno", afirmó.

"Hay que hablar con las autoridades sobre cuándo podemos volver a la competición", matizó. Pero no ocultó su intención de volver a jugar a principios de mayo.

Explicó que la controvertida medida de los 239 asitentes a los partidos obedece al modo de garantizar la seguridad de estos, y principalmente del personal sanitario.

"Lo que no puede ser es que una enfermera o un médico que sean realmente relevante para el sistema no pueda hacerse el test del coronavirus porque antes se le haga a un jugador. Eso no", espetó, criticando la vulnerabilidad de aquellos que están en primera línea.

Seifert es optimista, porque los datos en Alemania invitan a ello. Son varios los clubes que ya han vuelto a los entrenamientos, manteniendo siempre las distancias, algo que no se podrá hacer una vez el campeonato se reanude, está claro.