La burbuja de la Juve se pincha: ¡cinco jugadores dejan el hotel!

Italia está revolucionada por todo el revuelo que ha suscitado el Juventus-Nápoles. El club de De Laurentiis no viajó, pero la Juventus confirmó el partido y se presentó para jugarlo. Anunció incluso un once para la cita. La batalla final será en el juzgado y no sobre el césped.

En el Nápoles, dos jugadores dieron positivo. La Juventus, como medida de seguridad, decidió aislar a sus jugadores en el J-Hotel.

Pero ya hay futbolistas que han decidido salir de allí. Asegura 'AS' que Cristiano, Dybala, Cuadrado y Demiral lo harán para jugar con Portugal, Argentina, Colombia y Turquía respectivamente. Buffon, por su parte, habría optado por seguir con ese aislamiento en su domicilio.

Y no serían los únicos. Bonucci y Chiellini harían lo propio para sumarse a la concentración de Italia el martes.

Cada jugador, explica 'AS', habría tomado esta decisión de forma individual. Eso sí, han informado debidamente tanto a las autoridades sanitarias como a la Federación.