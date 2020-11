"La cagué, no era el momento de decir eso, pido perdón"

La Lazio anunció en los últimos días la adquisición de un avión privado que la directiva del club italiano presentó con todo lujo de detalles. A Luis Alberto le pareció absurda esa compra, la criticó y ahora ha pedido disculpas.

¿El avión? Nos podían pagar a nosotros. Compran cosas y no nos pagan", llegó a comentar el internacional español este viernes a través de 'Twitch'. Eso le ha valido un toque de atención tras el cual ha salido a retractarse.

"La cagué, pero lo he dado todo y siempre lo haré. Mientras esté aquí, no se si un año, dos o cinco, lo daré todo (...) Siempre lo doy todo por esta camiseta. Pido disculpas a las personas que se sitieron ofendidas, no era mi intención", explicó el ex del Málaga.

Luis Alberto no quiso "hablar de dinero" por la situación tan complicada que todo el mundo atraviesa por la COVID-19. "No era momento para aquellas declaraciones, siempre digo lo que pienso y no era una cuestión de dinero, es un momento difícil para todos. Quiero zanjar aquí la cuestión, así podemos volver a divertirnos y a jugar. Asumo mi responsabilidad", añadió.

En un vídeo a través de Instagram, el español reconoció que "no puede ser de la Lazio" como sus seguidores: "Me llegaron muchos mensajes, no soy tonto: no puedo ser de la Lazio como vosotros o como Cataldi que nació aquí. Le pido perdón a la gente que se pudo sentir ofendida, no quería hablar de dinero. El equipo siempre ha defendido al club, renunciando a un mes de sueldo".

Ya para finalizar, Luis Alberto, con contrato hasta 2025, prometió dar todo en lo que le quede en la Lazio. "La Lazio lo dio todo para mí, y yo lo doy todo por la Lazio. Debemos seguir siendo como una familia. Me equivoqué, pero quiero dar la cara. Y ahora esperemos celebrar algún título más, todos juntos", concluyó.