La calculadora de Primera y Segunda: ¿quién irá a Europa, quién asciende y quién baja?

Después de tres meses de parón por la crisis sanitaria del coronavirus, el esprint de 11 jornadas del fútbol español ya toca a su fin. Primera y Segunda División pondrán el punto a sus campañas y a última hora del próximo lunes 20 de julio tendremos decididos campeones, ascensos y decensos para ambas categorías.

Por delante, dos citas más con horarios unificados que pondrán el broche a una temporada atípica. Lo mismo sucede en países como Inglaterra o Italia, no así en Francia u Holanda, donde los responsables optaron directamente por dar por finalizadas las temporadas. En España, además, tras la suspensión del fútbol no profesional tocará una profunda remodelación una vez se resuelvan los 'play off' de ascenso.

A continuación desglosamos cuáles son las cuentas y las posibilidades de cada equipo; unos datos que se pueden consultar en la aplicación de BeSoccer en el apartado de análisis de cada partido, y que se hacen en base al histórico de resultados y cuenta con combinaciones que ya se han dado.

LaLiga Santander

Vamos por orden. LaLiga Santander, nombre de patrocinio de la Primera División, disputa las jornadas 37 y 38 estos jueves 16 y domingo 19 de julio, ambas a jugar íntegramente a las 21:00 a excepción del inminente Eibar-Valladolid, que abrirá a las 18:30 al no haber nada en juego.

Arriba del todo, la lucha por el título liguero encuentra a Real Madrid y Barcelona como únicos contendientes. Cuatro puntos separan a los blancos (83) de los azulgrana (79), lo que implica que si el equipo de Zinedine Zidane gana este jueves al Villarreal se proclamará automáticamente campeón de la Liga 2019-20, hagan lo que hagan los de Setién frente a Osasuna.

De hecho, el algoritmo da un 100% de opciones de Liga al cuadro madridista, ya que nunca se ha producido una remontada con la ventaja con la que dispone el Real Madrid a estas alturas respecto al FC Barcelona.

Por detrás, los puestos Champions llegan totalmente resueltos a falta de saber el orden final. Atlético de Madrid y Sevilla, ambos con 66 puntos, aventajan al Villarreal (57) en nueve, lo que les asegura la participación en la máxima competición europea la próxima campaña a falta de dos jornadas para el final. Ahora, a los 'colchoneros' les faltan Getafe y Real Sociedad y a los hispalenses Real Sociedad y Valencia para determinar quién es tercero y quién es cuarto.

Algo más está el asunto en la lucha por entrar en la Europa League. Si la final de Copa se jugara antes del 3 de agosto (aún no hay fecha), la UEFA permitiría al campeón (Real Sociedad o Athletic) entrar en el segundo escalafón continental. Si esto no sucede, la tercera plaza irá para el séptimo clasificado en Liga.

Con esta última circunstancia como la más probable, nos encontramos a seis equipos vivos en la lucha para tres puestos de Europa League: Villarreal, Getafe, Real Sociedad, Athletic, Valencia y Granada.

Los amarillos, con 57 puntos, solo necesitan uno para certificar su presencia en Europa. Entretanto, Getafe y Real Sociedad, sexto y séptimo con 54 puntos, sacan tres a Athletic y cuatro a Valencia y Granada, por lo que la victoria de ambos frente a Atlético y Sevilla los clasificaría automáticamente.

Según los datos de la aplicación de BeSoccer, todo apunta a que la pelea por la Europa League se quedará tal y como está, con un 100% de posibilidades para el Villarreal, con Real Madrid y Eibar por delante, mientras Getafe y Real Sociedad gozan de un 91%. Por detrás, 11% para Athletic, 2% para Valencia y 4% para Granada por sus calendarios.

Por abajo, las cuentas de la permanencia también prometen pocos movimientos. Tras certificarse el descenso del Espanyol como colista, Leganés y Mallorca contarían con un 99% de posibilidades de descenso, aunque el calendario (Granada y Osasuna) podría dejar al Mallorca como 18º con 34 puntos, por delante de un Leganés que se mide a Athletic y Real Madrid.

Celta y Alavés, que con 36 puntos aventajan en cuatro a ambos conjuntos, juegan respectivamente contra Levante y Espanyol y Betis y Barcelona, y deberían ganar un partido para lograr sin sustos la salvación.

LaLiga SmartBank

En lo que respecta a la Segunda División, tenemos que quitar de la ecuación a un Cádiz que ya es de Primera y a Extremadura y Racing de Santander, que consumaron sus descensos a la categoría de bronce del fútbol español.

Partiendo de ahí, la pelea por el ascenso directo sí está viva tras las rachas irregulares de sus protagonistas. A falta de dos jornadas, que se disputarán los días 17 y 20 de julio a las 21:00, la SD Huesca (64 puntos) ocupa un segundo puesto por el que luchan hasta cuatro equipos, en los que hay que sumar a Almería (63), Zaragoza (62) y Girona (60).

Aquí, los algoritmos indican que Huesca y Almería cuentan ambos con un 31% de posibilidades, lo que les deja en una proyección de 67 puntos que pondría al Huesca por encima debido al average particular. Numancia y Sporting son los rivales de los oscenses, por Ponferradina y Málaga para los almerienses.

Por detrás, el Real Zaragoza cuenta con un 29% de opciones pese a que el regreso tras el parón no le ha sentado nada bien: solo tres victorias en las últimas diez jornadas penalizan al conjunto maño, que por delante tiene a Albacete y Ponferradina. Entretanto, el Girona lo tiene más lejos con sus 60 puntos (solo un 1% de posibilidades), mientras se medirá además a rivales durísimos como el ascendido Cádiz y un Alcorcón en la lucha por el 'play off'.

Respecto a estos puestos de liguilla, así de caprichosa es LaLiga SmartBank, donde aún tienen opciones matemáticas a falta de las jornadas 40 y 41 hasta el 13º puesto ocupado por el Mirandés, con 53 puntos, a cinco del Elche, sexto clasificado con 58. De por medio, Las Palmas (53), Alcorcón (54), Sporting (54), Tenerife (55), Rayo Vallecano (56) y un resucitado Fuenlabrada (57) que amargó la tarde a un Cádiz que se veía ya festejando el ascenso (que tuvo que esperar 24 horas).

Finalmente, si miramos hacia abajo, la pelea por la permanencia en la categoría de plata es puro reflejo de la locura que es este campeonato. Seis equipos batallan por quedarse en Segunda y las probabilidades de descenso están repartidas.

Pese a que el miedo aún no sale del cuerpo de los blanquiazules, el Málaga (49) parece ser quien tiene más papeletas para salvarse. Alcorcón y Almería, ambos en la pelea por el ascenso, son sus rivales. No obstante, los datos solo otorgan un 5% de posibilidades de caer al pozo al cuadro costasoleño.

Suben los datos con la Ponferradina (48), que también juega ante Almería y cierra el campeonato frente al Zaragoza. Con un 17% y una proyección de 50 puntos, su calendario le hace ser ligeramente más susceptible de caer que el Deportivo (48), quien tiene un 15% con Mirandés y Fuenlabrada en el horizonte.

El Numancia, por su parte, es quien marca los puestos de permanencia con 47 puntos. 33% para los sorianos, que visitan al Huesca y reciben al Tenerife, mientras los números otorgan un repartido 65% y 69% respectivamente a Lugo y Albacete, ambos empatados a 46 puntos, pero con rivales dispares: Tenerife y Mirandés, con menos en juego, pasa los gallegos. Zaragoza y Cádiz, de la parte de arriba, para el club albaceteño.