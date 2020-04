La calle, el mejor maestro de Aspas

Hay jugadores que, desde muy pequeños, comienzan a jugar al fútbol en los clubes. Otros, sin embargo, pasan mucho tiempo practicando con otros niños antes de dedicarse ello. Iasgo Aspas es de los segundos.

"El no dar nunca un balón por perdido, esa forma de estar siempre al 200%, ese fútbol intuitivo de la calle me ha servido para aprender todo lo que sé", explicó el delantero del Celta de Vigo.

Aspas, máximo goleador español las últimas tres temporadas, es uno de los futbolistas de LaLiga elegidos por la empresa 'EASports' para promocionar el lanzamiento del FIFA20.

"Con el paso de los años he ido mejorando, he ido entendiendo de qué va esto", puntualizó en la entrevista con la empresa de videojuegos deportivos el delantero gallego, que también recordó sus inicios en la playa de A Xunqueira n Moaña, su localidad natal.

"He vivido muchísimos años jugando en el antiguo campo y en la playa, hasta que llegaba la noche y me silbaba mi padre para ir a cenar. Poder jugar en la calle es lo que he mamado desde pequeño. Esas porterías con mochilas en el colegio cuando los mayores tenían el campo ocupado, ahí cada uno se jugaba la vida en cada pelota", dijo.

Aspas confiesa que su debut con el Celta ante el Deportivo Alavés, tras lograr un doblete que confirmó virtualmente la permanencia de su equipo en Segunda División, nunca lo olvidará. "Poder salir a hombros es algo que siempre me quedará grabado en la retina", dice el atacante, que no pasó por alto los partidos que organizaba en el pasillo de su casa cuando era un niño.

"Jugaba con mis hermanos con una pelota hecha con papel y celo. Alguna vez le rompí la ventana o un jarrón a mi madre", se sinceró el delantero de la Selección Española.