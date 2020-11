La camiseta más sostenible del mundo... ¡la del St. Pauli!

"Es un paso importante hacia una mayor sostenibilidad en el deporte profesional", aseguró el club de Hamburgo, que terminará el acuerdo que tiene con Under Armour.

El club se ha fijado el objetivo de producir "la camiseta de fútbol más sostenible del mundo" con su propia marca DIIY. Estas son las siglas formadas partir de la expresión inglesa "Do it yoursef". Al no poder proteger la sigla DIY el club optó por agregar una Y a la marca.

De esta forma, "el club está satisfaciendo el deseo de sus socios de continuar con la apuesta por la sostenibilidad", según destaca en un comunicado.

El St. Pauli es un club de culto en Hamburgo con una afición y unos socios que se caracterizan por su compromiso con proyectos sociales y ecológicos y contra el racismo y la xenofobia.

Normalmente, en Hamburgo, el St.Pauli es percibido como el equipo de la izquierda y suele ser apoyado por artistas y en intelectuales de la ciudad del Elba.

La idea de fabricar la propia equipación surgió de una petición formulada en una asamblea general en 2016, cuando se creó un grupo de trabajo sobre sostenibilidad.

Inicialmente, se quiso encontrar un proveedor que cumpliera con las exigencias de sostenibilidad que se habían planteado y no se encontró ninguna propuesta satisfactoria, en el país de marcas globales como Puma o Adidas.

Entonces, el club, más allá de limitarse a protestar, quiso dar ejemplo y pasó a la idea de hacer la propia ropa, no solo para su equipación sino también para la mercancía que compran los aficionados, siguiendo los criterios que se habían definido.

"El FC St. Pauli suele ser percibido como un equipo de rebeldes. Queremos que se perciba como un equipo de activistas, es decir de gente que no solo están contra algo sino por algo y que se comprometen", dice la página web del club.

El estreno de la nueva equipación será la próxima temporada. Los criterios fundamentales son la transparencia en la producción y la sostenibilidad ecológica.