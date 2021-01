La cantidad que está dispuesto a perder Özil con tal de irse

Los futbolistas solo quieren jugar. El dinero no es lo que mueve a los grandes. Özil lo tiene claro: si tiene que dejar de ganar una cantidad por volver a estar sobre el césped, lo hará.

El contrato de Özil con el Arsenal finaliza en junio de 2021. Pero el alemán no piensa aguantar hasta esa fecha. No está inscrito en ninguna competición y no va a pasar más tiempo en el banquillo.

Özil estaría dispuesto a perdonarle al Arsenal los algo más de 7 millones de euros que tendrían que abonarle por esos meses de contrato que le restan. Todo por tocar balón de nuevo.

El alemán podría optar por aguantar esta situación hasta junio y embolsarse esos 7 'kilos' sin mover un dedo. Pero eso no le da la felicidad.

El Fenerbahçe le espera con los brazos abiertos. Turquía parece que será el próximo destino del jugador, que ansía ser protagonista de nuevo.