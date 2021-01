La cara desconocida de Frank Lampard

El Chelsea puso este lunes fin a la relación contractual que le unía con Frank Lampard. Mito en el terreno de juego, no ha terminado de serlo también en los banquillos, donde en Inglaterra le califican como altanero y prepotente.

La polémica foto de Danny Drinkwater tras su destitución, que él mismo aclaró poco tiempo después, no fue la única nota discordante tras su marcha. Solo Thiago Silva se despidió del técnico y las primeras dudas acerca de su relación con la plantilla empezaron a hacerse públicas.

'The Athletic' fue más allá y analizó sus problemas más profundos en la entidad 'blue': "No hablaba con los jugadores. Bueno, solo con los que le gustaban. Los que no jugaban, no hablaron con él en meses. Es frustrante para un futbolista, no sabes qué debes hacer para mejorar o qué piensa el entrenador".

El medio explicó un sorprendente incidente vivido con Marcos Alonso en un partido ante el West Bromwich Albion. El Chelsea caía por 3-0 y Lampard decidió sustituir al español, que intentó marcharse directamente al autobús del equipo. Como no le gustó esta decisión, Lampard enfureció y no le dejó sentarse con sus compañeros en el banquillo, sino que envió a Marcos Alonso a la grada. Desde entonces, el lateral no volvió a jugar.

Finalmente, Lampard quiso exprimir al conjunto 'blue' en los entrenamientos y la plantilla no estaba muy de acuerdo con semejante carga de trabajo, pues pensaba que iba a tener más facilidad para lesionarse y que iba a llegar al final de la temporada demasiado quemada.

Muchos frentes abiertos y pocas soluciones en el campo, ya que el Chelsea era noveno en el momento de la destitución. Tras un ascenso fulgurante, ahora a Lampard le tocará reestructurar su carrera como técnico y saber a qué equipos puede aspirar a dirigir de aquí en adelante.